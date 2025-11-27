Logo TVN24
Świat

Na Sri Lance leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Sri Lanka
Powodzie i osuwiska na Sri Lance
Źródło: Reuters
Powodzie i osuwiska, które były następstwem ulewnych opadów deszczu, nawiedziły Sri Lankę. Zginęło ponad 30 osób. Najwięcej ofiar odnotowano w centralnej części kraju. Meteorolodzy prognozują dalsze opady.

Ulewny deszcz pada na Sri Lance już od tygodnia. Przez obfite opady doszło do powodzi i osuwisk. W nocy ze środy na czwartek w mieście Badulla, stolicy prowincji Uva, masa ziemi i gruzu zawaliła się na domy. W wyniku tego zdarzenia zginęło 16 osób. Cztery kolejne osoby poniosły śmierć w podobnych okolicznościach w sąsiednim dystrykcie Nuwara Eliya.

Łącznie na całej wyspie na skutek osuwisk i powodzi zginęło 31 osób, a 10 zostało rannych. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo około 400 domów. Ponad 1,1 tysiąca rodzin znalazło schronienie w ośrodkach tymczasowych.

Lokalne służby zarządzania kryzysowego (DMC) uważają, że to jedna z najgorszych katastrof w ostatnich latach.

Zalane ulice miejscowości Batticaloa we wschodniej części Sri Lanki
Zalane ulice miejscowości Batticaloa we wschodniej części Sri Lanki
Źródło: Reuters

Pora monsunowa i ulewne deszcze

Władze przełożyły egzaminy wstępne na studia, które miały zacząć się w czwartek i potrwać do soboty. Jak przypomniało DMC, Sri Lanka jest corocznie nawiedzana przez monsun północno-wschodni, który w ostatnich dniach został wzmocniony przez niż atmosferyczny, znajdujący się na wschód od wyspy. W czwartek spodziewane są dalsze intensywne opady, miejscami sięgające 250 litrów na metr kwadratowy. - Możemy odnotować najwyższe opady w historii kraju - powiedział Athula Karunanayake, dyrektor Departamentu Meteorologii na Sri Lance. Ekstremalne zjawiska pogodowe są częste w Azji Południowej podczas sezonu monsunowego, jednak naukowcy podkreślają, że zmiany klimatyczne nasilają ich intensywność i skutki.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Sri LankaPowódźulewy
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom