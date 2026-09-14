Świat "Siniak" po pożarze na chorwackiej wyspie. Widać go na zdjęciu satelitarnym Krzysztof Posytek |

Walka z ogniem i nocne ewakuacje na chorwackiej wyspie Brac Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Copernicus

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10 września na chorwackiej wyspie Brac, nieopodal miejscowości Lozisce, wybuchł pożar. Zaczął się szybko rozprzestrzeniać i do niedzieli zniszczył ponad 3,5 tysiąca hektarów lasów. Ewakuowano ponad 700 osób. Do walki z ogniem skierowano ponad 200 strażaków wspomaganych przez kilkadziesiąt pojazdów oraz samoloty gaśnicze.

Chorwacja. Zniszczenia po pożarze widoczne na zdjęciu satelitarnym

Pożar poczynił na tyle poważne zniszczenia, że widać je na zdjęciu satelitarnym wykonanym przez satelitę misji Copernicus Sentinel-2. Na zdjęciu - podkolorowanym po to, aby lepiej było widać skalę zjawiska - obszar dotknięty żywiołem zaznaczony jest na brązowo. Kontrastuje on z nienaruszoną roślinnością w kolorze jasnozielonym.

Pożar na chorwackiej wyspie Brac na zdjęciu satelitarnym Źródło zdjęcia: Copernicus

Trudne lato na Bałkanach

Tego lata Chorwację trawiło wiele pożarów lasów. Pojawiały się one zarówno na wyspach, jak i na dalmatyńskim wybrzeżu kraju. Do ich wybuchów przyczyniały się susza i wysoka temperatura. Jeden z największych pożarów szalał w okolicach miejscowości Omisz, zmuszając do ewakuacji ponad dwa tysiące osób. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, w tym kilkoro obywateli Polski. Również w sierpniu ogień trawił półwysep Peljeszac.

Pożary nękały także inne bałkańskie kraje. W sierpniu w Serbii palił się rezerwat przyrody Deliblatska peszczara, największy obszar półpustynny w Europie. Na początku września ogień pojawił się w Bośni i Hercegowinie, w okolicach miasta Tomislavgrad. Dym docierał do pobliskiej Chorwacji, a strażacy zastosowali nietypową metodę, by powstrzymać żywioł - walczyli ogniem z ogniem.