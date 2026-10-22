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Świat

Silne trzęsienie ziemi w Tybecie

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Trzęsienie ziemi w Tybecie
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere
Źródło zdj. gł.: USGS
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Tybet nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Miało ono magnitudę 7. Na razie nie pojawiły się informacje o zniszczeniach ani ofiarach.

Do trzęsienia ziemi doszło około godziny 10.33 czasu lokalnego (ok. 16.33 w Polsce). Epicentrum znajdowało się na terenie prefektury Nagqu w północnym Tybecie, ok. 400 kilometrów na północ od Lhasy, stolicy regionu. Hipocentrum zlokalizowano na głębokości 10 kilometrów - poinformowało Chińskie Centrum Sieci Sejsmologicznych (CENC).

CENC podało, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na terenie Chin (Tybet jest kontrolowany przez ten kraj) od 2024 roku, a wstrząsy były wyraźnie odczuwalne. Na tę chwilę nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach.

Katastrofy naturalne w Tybecie

W 2010 roku silne trzęsienie ziemi nawiedziło prefekturę Yushu w prowincji Qinghai w północno-zachodnich Chinach. Atak żywiołu przyczynił się do śmierci prawie 2700 osób, a niemal 300 uznano za zaginione.

26 sierpnia 2026 r. w dorzeczu Trishuli na pograniczu Nepalu i Tybetu doszło do katastrofalnej powodzi wywołanej oberwaniem się lodowca. Biuro premiera Nepalu Balendry Shaha ogłosiło 5 października oficjalne zakończenie poszukiwań ofiar kataklizmu, w którym zginęło co najmniej 1455 osób, a 5285 uznaje się za zaginione. Władze koncentrują się obecnie na odbudowie dróg i mostów, co ma kosztować niemal 20 miliardów złotych. Ostatni bilans władz kontrolowanego przez Chiny Tybetu mówił o 43 ofiarach śmiertelnych i ponad 500 zaginionych.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Trzęsienia ziemiTybetChiny
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