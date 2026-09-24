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Pękła grobla, zalało domy i sklepy. "Dopiero co skończyłem sprzątać"

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Japonia po tajfunie
Tajfun Dujuan spowodował zniszczenia w Japonii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Bilans ofiar śmiertelnych tajfunu Dujuan w Japonii wzrósł do 10. Niektórzy mieszkańcy wciąż zmagają się ze skutkami żywiołu. Doprowadził on do rozległych zalań, powodzi i przerw w dostawach prądu. W jednym z miast hodowcy utracili około 100 tysięcy ryb.

W ostatnich dniach część Japonii zmagała się ze skutkami tajfunu Dujuan. Najbardziej doświadczony przez żywioł został region Kanto. Jak poinformował dziennik "The Japan Times", co najmniej 10 osób zginęło w prefekturach Chiba i Kanagawa. Wiele z nich straciło życie w wyniku osunięć ziemi, które pochłonęły domy.

Osuwiska, powodzie i inne zniszczenia spowodowane przez żywioł sprawiły, że mieszkańcy wciąż zmagają się z ich skutkami. Dla niektórych jest to już druga taka sytuacja w ciągu kilku tygodni po tym, jak w sierpniu ulewne deszcze doprowadziły do powodzi. W czwartek w południe lokalnego czasu około 17 tysięcy domów nadal pozostawało bez prądu.

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Rekordowy poziom wody

W czterech miejscach przerwana została grobla nad jeziorem Inba w północno-wschodniej części prefektury Chiba, co spowodowało zalanie domów i sklepów. We wtorek rano poziom wody w jeziorze osiągnął rekordową wartość 5,04 metra, znacznie przekraczając maksymalny bezpieczny poziom wynoszący 4,25 m.

Na terenie prefektury zalanych zostało około 560 budynków. Dom Kazuyoshiego Sugo z miasta Sakura, które w ubiegłym miesiącu również doświadczyło powodzi, wypełnił się błotem i wodą.

- Dopiero co skończyłem sprzątać skutki z zeszłego miesiąca - powiedział 59-letni Sugo, zamiatając wodę i błoto, które zgromadziły się w przedpokoju.

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Skutki tajfunu Dujuan w Japonii
Źródło: ENEX

Stracili 100 tysięcy ryb

Na terenie hodowli ryb Tani Fish Farm w mieście Narita około 100 tysięcy osobników ryb Nishiki-goi, zwanych też karpami brokatowymi, zginęło w mętnej wodzie lub wypłynęło poza teren obiektu. W środę stacja Kansai Television poinformowała, że wraz z uszkodzeniami maszyn spowodowało to straty w wysokości około miliarda jenów.

Obiekt stanowi część parku rekreacyjnego, na jego terenie znajdują się też staw wędkarski oraz restauracja. Zostały one zalane. - Nie możemy nic zrobić, dopóki woda nie opadnie - powiedział Kenji Tani, dyrektor ośrodka.

Źródło: The Japan Times
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Tagi:
JaponiaHuragany, tajfuny, cyklony
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