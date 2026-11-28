Świat Pająki i skorpiony w walizkach. Mogły stać się "egzotycznymi upominkami" Matylda Dziechcińska |

Przemytnicy mieli przy sobie 677 zwierząt Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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O zdarzeniu poinformował peruwiański krajowy Urząd ds. Lasów i Dzikiej Przyrody (SERFOR). Podczas kontroli bagażowej pracownicy urzędu razem z funkcjonariuszami służby celnej znaleźli zwierzęta w bagażach na międzynarodowym lotnisku im. Jorge Chaveza w Limie. Przemytnicy wieźli 386 ptaszników, 166 pareczników, 112 skorpionów i siedem jaszczurek. W bagażu znaleziono też sześć martwych mrówek.

Są sprzedawane jako zwierzęta domowe

Zwierzęta zapakowane były do woreczków strunowych i włożone do plastikowych pojemników owiniętych wilgotnymi ręcznikami papierowymi. Jedna z zatrzymanych schowała pojemnik z ptasznikami w małym pluszowym plecaku, który miała przy sobie.

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Według Cory Suarez, która w SERFOR zajmuje się kontrolą zasobów leśnych i dzikiej przyrody, podróżni lecieli z Limy do Paryża, a stamtąd mieli dotrzeć do Chin. Wartość przemycanych zwierząt oszacowano na około 100 tysięcy dolarów.

Nielegalnie wywożone zwierzęta trafiają między innymi na rynki w Azji i Europie, gdzie są sprzedawane jako zwierzęta domowe. Przedstawicielka SERFOR zwróciła uwagę, że nielegalny handel dziką fauną zwykle nasila się przed świętami.

Przemytnicy mieli 677 zwierząt w walizce Źródło zdjęcia: Reuters

Przemytnicy zostali zatrzymani

- O tej porze roku nielegalny handel dziką fauną i florą przybiera na sile. Dlaczego? Zbliżają się święta. Ludzie chętnie obdarowują się wtedy, można powiedzieć, "egzotycznymi upominkami". Najczęściej trafiają one do krajów azjatyckich lub europejskich. Właśnie dlatego prowadzimy kontrole, by przeciwdziałać nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami i roślinami - podkreśliła Suarez.

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Dwoje obywateli Chin zostało zatrzymanych przez peruwiańską policję krajową. Toczy się przeciwko nim postępowanie karne. "To już drugi podobny przypadek na lotnisku w Limie w ciągu niespełna miesiąca" - przekazał SERFOR.