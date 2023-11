Orkan Ciaran we Francji. Setki tysięcy mieszkańców wciąż jest pozbawionych prądu

Francja podnosi się po uderzeniu orkanu Ciaran. Do setek tysięcy gospodarst domowych nadal nie dociera prąd. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych.

Co najmniej trzy osoby straciły życie w wyniku niebezpiecznej pogody, którą do Francji sprowadził orkan Ciaran. Najnowsze doniesienia wskazują, że trzecią ofiarą śmiertelną jest kobieta w średnim wieku, która w czwartek wpadła do wody w zatoce Calanque de Sugiton. Została porwana przez wysokie fale, jej życia nie udało się uratować.