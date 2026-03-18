Świat

Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych

Norwegia, pożar
Pożar w Alesund w Norwegii
Groźny pożar na zboczach Sukkertoppen w norweskim Alesund zmusił setki osób do ewakuacji. Żywioł zbliżył się do zabudowań. Niektórzy mieszkańcy musieli opuszczać domy w pośpiechu.

We wtorek na zboczach góry Sukkertoppen w norweskim Alesund wybuchł duży pożar, który szybko wymknął się spod kontroli i zmusił służby do ewakuacji setki mieszkańców. Ogień objął rozległe tereny wrzosowisk i traw na obrzeżach miasta, liczącego około 50 tysięcy mieszkańców, a silny wiatr sprawił, że płomienie zaczęły zbliżać się do zabudowań.

Ewakuowano prawie 300 osób

Według władz ewakuowano co najmniej 100 gospodarstw domowych, czyli około 300 osób. W nocy w wtorku na środę sytuacja była szczególnie dramatyczna - ogień znajdował się miejscami zaledwie 60-70 metrów od domów. Mimo to strażakom udało się zapobiec zniszczeniu budynków. Nie odnotowano również informacji o osobach rannych.

Mieszkańcy relacjonowali napiętą atmosferę i szybki rozwój sytuacji. - To nie jest dobre. Ogień jest coraz bliżej - mówiła jedna z ewakuowanych mieszkanek, która zabrała ze sobą jedynie najcenniejsze rzeczy. Inni podkreślali, że musieli opuszczać domy w pośpiechu, zabierając dokumenty i rodzinne pamiątki.

Służby przez całą noc prowadziły intensywną akcję gaśniczą. Silny wiatr znacząco utrudniał działania Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych początkowo nie można było wykorzystać śmigłowców gaśniczych.

Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół

Nie wiadomo, co wywołało pożar

Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero nad ranem w środę. Opady deszczu wsparły działania strażaków, a na miejsce skierowano śmigłowce do walki z pożarami lasów. Według lokalnych władz ogień, który zagrażał zabudowie, został opanowany, a rozwój sytuacji "zmierza w dobrym kierunku".

Mimo poprawy warunków, władze utrzymują nakaz ewakuacji i apelują do mieszkańców o unikanie zagrożonego terenu, szczególnie ze względu na trwające zrzuty wody z powietrza oraz aktywne zarzewia ognia. Zamknięto również szkoły i przedszkola z obawy o zdrowie dzieci w związku z dymem i zanieczyszczeniem powietrza. Przyczyna pożaru pozostaje na razie nieznana.

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP, ENEX, rbnett.no

Źródło zdjęcia głównego: Enex

Czytaj także:
kropki2
"Po raz pierwszy badałam obiekt, którego istnienia nie rozumiemy"
Nauka
Przymrozki
Dwa zagrożenia, ostrzeżenia w 10 województwach
Prognoza
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
Prognoza
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
Świat
Wilk
Wilk na plaży nad Bałtykiem. "To była fajna, ciekawa sytuacja"
Polska
Śnieg, Zakopane
Zima wróciła do Zakopanego
Polska
Meteor
"Myślałem, że niebo się zawaliło". Asteroida, która weszła w atmosferę, ważyła sześć ton
Świat
Nowy strażnik będzie śledził internetowe wpisy
Mandat za zdjęcie z Tatr? Strażnik będzie śledził media społecznościowe
Polska
Mgła, poranek
Żółte alarmy na północy kraju. Później chwyci lekki mróz
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
W części kraju pojawi się więcej chmur
Pogoda
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Tworzy się "kopuła ciepła". Miejscami może być ponad 40 stopni
Świat
Wiosna szybko się rozwija
Nadchodzi astronomiczna wiosna. Jakie zjawiska na niebie nam przyniesie
Deszcz, noc
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Meteor był widoczny w rejonie Wielkich Jezior
Przeciął niebo, rozległ się huk. "Myśliwce nie wydają takich dźwięków"
Świat
Kenijskie służby udaremniły przemyt ponad 2000 mrówek
Chciał przemycić tysiące mrówek, złapali go na lotnisku
Świat
Minnesota odkopuje się spod śniegu
Tyle śniegu nie spadło tu od prawie 140 lat
Świat
Hawaje
"Nigdy się nie spodziewałam, że mój dom zniknie"
Świat
Ostrzeżenia przed przymrozkami
Ochłodzenie zostanie z nami na dłużej. Ile stopni będzie
Prognoza
Śnieg w Polsce
Sypnęło śniegiem w Karkonoszach. "Powróciła zima"
Polska
Susza
"Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"
Polska
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
Świat
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
Świat
Popada deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem
Dzień z opadami - i to nie tylko deszczu
Prognoza
Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje
Świat
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić domy
Świat
Mgły nocą
Gdy zanikną opady, rozwiną się mgły
Prognoza
W Missouri wiatr zmiótł stodołę z osłami
Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu
Świat
Dniestr w Mołdawii
Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego
Świat
Mróz, przymrozek
"Rozerwany front", zimowe opady i lekki mróz nocami. Pogoda
Prognoza
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
Prognoza
