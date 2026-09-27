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Kajakami przez ulice Nowego Jorku. Nagranie

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Kajakami po ulicach Nowego Jorku
Mieszkańcy jednej z dzielnic Nowego Jorku musieli poruszać się kajakami
Źródło wideo: Sharry Singh/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Sharry Singh/2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Nor'easter zalał miasta na wschodzie USA. W części Nowego Jorku zamiast samochodów niektórzy mieszkańcy wybierali inny środek transportu. W sieci pojawiły się nagrania z kajakarzami przemierzającymi ulice miasta.

W sobotę woda wdarła się na ulice i posesje, zalewając część Nowego Jorku. W niektórych miejscach poziom wody był na tyle wysoki, że niektórzy mieszkańcy pływali po ulicach miasta kajakami. W sieci pojawiło się nagranie z dzielnicy Howard Beach w okręgu Queens. Po kilku godzinach poziom wody opadł.

To nor'easter zmusił ludzi do poruszania się kajakami

Zalania to efekt potężnej burzy nor’easter, która przyniosła w weekend na wschodnie wybrzeże USA intensywne opady, silny wiatr i powodzie przybrzeżne. Żywioł doprowadził do odwołania ponad 400 lotów i pozbawił prądu ponad 124 tysięcy gospodarstw domowych oraz firm.

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Mieszkańcy jednej z dzielnic Nowego Jorku musieli poruszać się kajakami
Źródło: Sharry Singh/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Służby ostrzegają przed dalszymi powodziami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i niebezpiecznymi prądami morskimi. Zła pogoda ma utrzymywać się w regionie do poniedziałku 28 września.

Gubernatorzy Nowego Jorku i New Jersey ogłosili w piątek stan wyjątkowy w najbardziej zagrożonych hrabstwach, w tym w Nowym Jorku

Źródło: Reuters, CNN
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Tagi:
USANowy Jork
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