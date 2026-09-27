Kajakami przez ulice Nowego Jorku. Nagranie
W sobotę woda wdarła się na ulice i posesje, zalewając część Nowego Jorku. W niektórych miejscach poziom wody był na tyle wysoki, że niektórzy mieszkańcy pływali po ulicach miasta kajakami. W sieci pojawiło się nagranie z dzielnicy Howard Beach w okręgu Queens. Po kilku godzinach poziom wody opadł.
To nor'easter zmusił ludzi do poruszania się kajakami
Zalania to efekt potężnej burzy nor’easter, która przyniosła w weekend na wschodnie wybrzeże USA intensywne opady, silny wiatr i powodzie przybrzeżne. Żywioł doprowadził do odwołania ponad 400 lotów i pozbawił prądu ponad 124 tysięcy gospodarstw domowych oraz firm.
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Służby ostrzegają przed dalszymi powodziami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i niebezpiecznymi prądami morskimi. Zła pogoda ma utrzymywać się w regionie do poniedziałku 28 września.
Gubernatorzy Nowego Jorku i New Jersey ogłosili w piątek stan wyjątkowy w najbardziej zagrożonych hrabstwach, w tym w Nowym Jorku