Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough

|
David Attenborough
David Attenborough na premierze swojego najnowszego filmu
Źródło: Reuters
Attenboroughnculus tau - to nazwa nowego gatunku pasożytniczej osy pochodzącej z Chile. W taki sposób naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie uczcili setne urodziny sir Davida Attenborough, którego prace inspirowały wiele pokoleń naukowców.

W piątek 8 maja angielski biolog i popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie sir David Attenborough skończył 100 lat. Jego długa kariera, praca nad filmami przyrodniczymi i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przyrody były inspiracją dla wielu pokoleń naukowców. Z okazji setnych urodzin badacze z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie postanowili nazwać jeden z gatunków osy na cześć jubilata jego imieniem.

Sir David Attenborough kończy 100 lat. Wskazał sekret długowieczności
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sir David Attenborough kończy 100 lat. Wskazał sekret długowieczności

TVN24

"Muszę za to podziękować sir Davidowi"

Jak informuje czasopismo "Journal of Natural History" nowo opisany gatunek pasożytniczej osy pochodzącej z Chile otrzymał nazwę Attenboroughnculus tau, co jest hołdem dla sir Davida Attenborough. Owad został zidentyfikowany i opisany przez naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie na podstawie okazu znajdującego się w zbiorach tej instytucji. Nazwa gatunkowa tau nawiązuje do charakterystycznego znaku w kształcie litery "T" na odwłoku owada.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono ogromny wpływ Brytyjczyka na badania nad bioróżnorodnością i popularyzowanie tej wiedzy. Wiele osób wychowało się na dziełach Attenborough, którego prace zaraziły wiele osób pasją do nauki.

- Kiedy byłem młody, dowiedziałem się o taksonomii z serii filmów Davida Attenborough "Życie na Ziemi" i postanowiłem zostać taksonomem. O dziwo, zostałem taksonomem, więc muszę za to podziękować sir Davidowi - powiedział dr Gavin Broad, który kierował badaniami nad pasożytniczą osą.

Attenboroughnculus tau

Attenboroughnculus tau mierzy zaledwie 3,5 milimetra i po raz pierwszy został znaleziony w 1983 roku w prowincji Valdivia w Chile. Opisany przez naukowców owad jest zarówno nowym gatunkiem, jak i nowym rodzajem, ponieważ bardzo różni się od najbliższych krewnych i nie pasuje do żadnego ustalonego rodzaju. Choć został schwytany ponad cztery dekady temu, jego niezwykłe cechy zostały zauważone dopiero niedawno. Naukowcy zidentyfikowali wówczas unikalną kombinację cech anatomicznych, które odróżniają osę od wcześniej znanych rodzajów. Wśród nich znajdują się: silnie zakrzywiony segment odwłoka, subtelne struktury przypominające zęby na pokładełku, które służy do składania jaj, oraz unikalna morfologia skrzydeł i odnóży. Odkrycie to zwiększa liczbę znanych rodzajów w tej rzadkiej podrodzinie do czterech.

David Attenborough
David Attenborough
Źródło: Andy Rain/EPA/PAP

Attenborough słynie z eksponowania os pasożytniczych w swoich filmach dokumentalnych. W filmie "The Trials of Life" opisał je jako "osy złodzieje ciał" (ang. body snatcher wasps). Jego opowieści zwróciły uwagę na te niepokaźne, lecz niezwykłe organizmy. W swoich filmach Attenborough pokazywał także zróżnicowane i ekstremalne krajobrazy Valdivia w Chile.

Co ciekawe, w ostatnich latach naukowcy nierzadko składali hołd Brytyjczykowi poprzez nazywanie gatunków zwierząt i roślin jego imieniem i nazwiskiem. Do 2022 roku uhonorowano w ten sposób ponad 50 taksonów (rodzajów i gatunków) organizmów. Ponadto istnieje co najmniej jeden gatunek nazwany na cześć jednego z jego seriali dokumentalnych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andy Rain/EPA/PAP

Udostępnij:
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
Polska
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
Świat
Deszcz, parasol
Tutaj warto zabrać ze sobą parasol
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
Polska
Burza, noc, piorun, niebo
Alarmy przed burzami. Miejscami będą ważne niemal do wschodu słońca
Polska
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca
Świat
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
Polska
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
Polska
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Polska
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Polska
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Polska
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
Polska
2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Obserwowali krańce Układu Słonecznego. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być
Nauka
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Pogoda strażakom nie pomoże. "To są bardzo złe informacje"
Pogoda
Burze, intensywne opady deszczu
Mocno popada i zagrzmi
Burza w Białymstoku
Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
Polska
Deszcz, noc, opady
Nocą będzie padać i się błyskać
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom