Świat Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough Oprac. Franciszek Wajdzik

David Attenborough na premierze swojego najnowszego filmu Źródło: Reuters

W piątek 8 maja angielski biolog i popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie sir David Attenborough skończył 100 lat. Jego długa kariera, praca nad filmami przyrodniczymi i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przyrody były inspiracją dla wielu pokoleń naukowców. Z okazji setnych urodzin badacze z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie postanowili nazwać jeden z gatunków osy na cześć jubilata jego imieniem.

"Muszę za to podziękować sir Davidowi"

Jak informuje czasopismo "Journal of Natural History" nowo opisany gatunek pasożytniczej osy pochodzącej z Chile otrzymał nazwę Attenboroughnculus tau, co jest hołdem dla sir Davida Attenborough. Owad został zidentyfikowany i opisany przez naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie na podstawie okazu znajdującego się w zbiorach tej instytucji. Nazwa gatunkowa tau nawiązuje do charakterystycznego znaku w kształcie litery "T" na odwłoku owada.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono ogromny wpływ Brytyjczyka na badania nad bioróżnorodnością i popularyzowanie tej wiedzy. Wiele osób wychowało się na dziełach Attenborough, którego prace zaraziły wiele osób pasją do nauki.

- Kiedy byłem młody, dowiedziałem się o taksonomii z serii filmów Davida Attenborough "Życie na Ziemi" i postanowiłem zostać taksonomem. O dziwo, zostałem taksonomem, więc muszę za to podziękować sir Davidowi - powiedział dr Gavin Broad, który kierował badaniami nad pasożytniczą osą.

A new wasp has been named in honour of Sir David Attenborough! 🥳🙌



This is Attenboroughnculus tau - a newly described 3.5 mm parasitic wasp.



— Natural History Museum (@NHM_London) May 7, 2026

Attenboroughnculus tau

Attenboroughnculus tau mierzy zaledwie 3,5 milimetra i po raz pierwszy został znaleziony w 1983 roku w prowincji Valdivia w Chile. Opisany przez naukowców owad jest zarówno nowym gatunkiem, jak i nowym rodzajem, ponieważ bardzo różni się od najbliższych krewnych i nie pasuje do żadnego ustalonego rodzaju. Choć został schwytany ponad cztery dekady temu, jego niezwykłe cechy zostały zauważone dopiero niedawno. Naukowcy zidentyfikowali wówczas unikalną kombinację cech anatomicznych, które odróżniają osę od wcześniej znanych rodzajów. Wśród nich znajdują się: silnie zakrzywiony segment odwłoka, subtelne struktury przypominające zęby na pokładełku, które służy do składania jaj, oraz unikalna morfologia skrzydeł i odnóży. Odkrycie to zwiększa liczbę znanych rodzajów w tej rzadkiej podrodzinie do czterech.

Attenborough słynie z eksponowania os pasożytniczych w swoich filmach dokumentalnych. W filmie "The Trials of Life" opisał je jako "osy złodzieje ciał" (ang. body snatcher wasps). Jego opowieści zwróciły uwagę na te niepokaźne, lecz niezwykłe organizmy. W swoich filmach Attenborough pokazywał także zróżnicowane i ekstremalne krajobrazy Valdivia w Chile.

Co ciekawe, w ostatnich latach naukowcy nierzadko składali hołd Brytyjczykowi poprzez nazywanie gatunków zwierząt i roślin jego imieniem i nazwiskiem. Do 2022 roku uhonorowano w ten sposób ponad 50 taksonów (rodzajów i gatunków) organizmów. Ponadto istnieje co najmniej jeden gatunek nazwany na cześć jednego z jego seriali dokumentalnych.