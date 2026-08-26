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Świat

Nepal. To stąd mogła zejść śmiercionośna lodowo-skalna lawina

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Animacja przedstawia, jak lawina lodowo-skalna mogła zalać nepalskie wioski
Animacja przedstawia, jak lawina lodowo-skalna mogła zalać nepalskie wioski
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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W środę na granicy między Nepalem a Tybetem potężna powódź zrównała z ziemią wszystko, co spotkała na swojej drodze. Animacja udostępniona przez agencję Reuters przedstawia punkt, z którego mogło zejść lodowo-kamienne osuwisko. To prawdopodobnie ono doprowadziło do rozległych zalań w Nepalu.

Na zdjęciach satelitarnych wykonanych przed katastrofą widać górzysty obszar położony na północny wschód od przejścia granicznego Rasuwa Gadhi w Nepalu. To stamtąd mogła spaść masa lodu i skał, która przemieściła się przez region, wywołując powódź. Żywioł zniszczył wszystko, co znalazło się na jego drodze. Sytuacja pozostaje niebezpieczna. W górnym biegu rzeki nadal znajduje się zator, który może zwiększać ryzyko wystąpienia kolejnych gwałtownych powodzi.

Katastrofa w Nepalu. Różne teorie

Eksperci analizują zdjęcia satelitarne, by znaleźć odpowiedź na to, co dokładnie stało się w Nepalu. Przedstawiciele tamtejszego departamentu meteorologii i hydrologii powiedzieli w rozmowie z korespondentem środowiskowym BBC Navinem Singhiem Khadką, że na niektórych zdjęciach widać ogromną bryłę lodu - być może nawet część lodowca - która najprawdopodobniej osunęła się z góry po tybetańskiej stronie i porwała ze sobą skały. Gruz mógł trafił do rzeki Lhende i stworzyć na niej zaporę. Pojawiła się też teoria o tym, że zapadło się jezioro polodowcowe, ale wielu glacjologów wyklucza taką genezę. W pierwszych chwilach po kataklizmie minister spraw zagranicznych Nepalu Shisir Khanal podał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi.

Rola globalnego ocieplenia

Katastrofa w Nepalu wpisuje się w szerszy problem, z którym kraj mierzy się w związku z postępującym ociepleniem klimatu. Kurczące się himalajskie lodowce oraz destabilizacja wysokogórskich zboczy zwiększają ryzyko występowania osuwisk. Utrata lodu przyczynia się również do powiększania się jezior polodowcowych, które w przypadku przepełnienia się mogą uwalniać ogromne ilości wody. Jednocześnie zmiany klimatyczne sprzyjają występowaniu coraz bardziej ekstremalnych opadów.

Wstrząsające nagranie z granicy Chin i Nepalu
Dowiedz się więcej:

Wstrząsające nagranie z granicy Chin i Nepalu

Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Źródło: Reuters, BBC, CNN
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Tagi:
NepalTybetChinyLawinaPowódź
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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