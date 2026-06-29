Świat Tragedia na Malcie. Skały runęły na turystę Oprac. Filip Czerwiński |

Malta - ujęcia archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Alp Galip/Shutterstock

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W sobotę ma Malcie doszło do wyjątkowo nieszczęśliwego wypadku - zawalił się tam słynny skalny łuk, znany jako "Całujące się słonie". Spadające skały runęły na przepływający pod nim skuter wodny, wskutek czego zginął kierujący nim 26-letni chiński turysta.

Według dziennika "Times of Malta", łuk zawalił się tuż po tym, gdy zeskoczył z niego do wody 32-letni amerykański turysta. Oprócz 26-latka, skuterem płynęła 27-letnia Chinka, która odniosła ciężkie, ale niezagrażające życiu obrażenia.

Amerykanin, którego skok spowodował zawalenie się łuku, został uratowany przez przepływającą łódź, a następnie opatrzony w porcie w miejscowości Mgarr.

"Całujące się słonie" - formacja skalna na Malcie przed zawaleniem się Źródło zdjęcia: Alp Galip/Shutterstock

Ciało chińskiego turysty wydobyli nurkowie

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 19 na Comino, najmniejszej z trzech zamieszkałych wysp, które tworzą Archipelag Maltański. W niedzielę wieczorem Departament Obrony Cywilnej wysłał na miejsce ciężki sprzęt, aby usunąć skały i dopiero wtedy wojskowi płetwonurkowie zdołali wydobyć z wody ciało zabitego chińskiego turysty.

"Times of Malta" rozmawiał z kajakarką, która dwa tygodnie temu, przypływając tamtędy, zauważyła pęknięcia w łuku. Powiedziała, że choć w widoczny sposób łuk groził zawaleniem się, nie było żadnych ostrzeżeń o niebezpieczeństwie.

Maltańskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie wypadku.

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