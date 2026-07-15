Świat Ponad 120 pożarów w jeden dzień. Dym widoczny z kosmosu Matylda Dziechcińska |

Zdjęcia z satelity uchwycone przez European Union's Copernicus Sentinel-2, Kanada Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters, European Union/Copernicus Sentiel-2

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Na wykonanych we wtorek zdjęciach satelitarnych z programu Copernicus Sentinel-2 widoczne są gęste słupy dymu nad Kanadą. Pochodzą one z obszarów dotkniętych pożarami lasów w północno-zachodniej części prowincji Ontario. Na zdjęciach satelitarnych widać rozległe obszary przykryte przez kłęby dymu, a w wielu miastach wydano ostrzeżenia przed słabą jakością powietrza.

Ewakuowano rdzennych mieszkańców

Duży pożar wybuchł niedaleko miejsca przebywania członków społeczności rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej Collins First Nation. Z powodu zagrożenia mieszkańcy osady ewakuowali się samodzielnie, korzystając z prywatnych łodzi i pojazdów. Jak podają lokalne media, mieszka w niej od 30 do 40 osób.

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Policja prowincjonalna Ontario wydała obowiązkowe nakazy ewakuacji dla miejscowości Armstrong oraz dla członków rdzennych społeczności Collins, Cushing Lake, Lac des Mille Lacs oraz Whitesand. Służba Zarządzania Kryzysowego Ontario (EMO) poinformowała, że mieszkańcy powinni opuścić obszary dotknięte pożarami i udać się do miejscowości Thunder Bay na południe.

Zdjęcia satelitarne przemieszczającego się dymu, Kanada Źródło: Reuters

Kanada zmaga się z większą ilością pożarów

Kanadyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych podało, że we wtorkowe popołudnie w regionie północno-zachodnim płonęło 128 aktywnych pożarów terenów leśnych. Według Kanadyjskiego Międzyagencyjnego Centrum ds. Pożarów Lasów (CIFFC) w tym roku odnotowano ponad 3100 pożarów, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z około 2900 przypadkami w tym samym okresie ubiegłego roku.

Redagowała ast