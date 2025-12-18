"Krwista" woda pojawiła się przy plaży

Piasek i klify na Czerwonej Plaży w Iranie zawdzięczają swój kolor wysokiemu stężeniu tlenku żelaza, co jest związane z wyjątkową geologią wyspy Ormuz. Kiedy pada deszcz, tak jak miało to miejsce we wtorek 16 grudnia, strumienie czerwonej, "krwistej" ziemi spływają w kierunku linii brzegowej, barwiąc plażę i otaczającą ją wodę. Taki widok tworzy ostry kontrast w porównaniu z błękitnymi wodami w Zatoce Perskiej.
Niezwykły spektakl na plaży w Iranie
Zjawisko to regularnie przyciąga turystów, fotografów i uwagę mediów społecznościowych. Oprócz walorów wizualnych, czerwona ziemia jest eksportowana w ograniczonych ilościach i wykorzystywana do produkcji kosmetyków, pigmentów i niektórych tradycyjnych produktów.
Wyspa Ormuz leży w cieśninie Ormuz, gdzie Zatoka Perska łączy się z Zatoką Omańską, ponad tysiąc kilometrów na południe od stolicy Iranu - Teheranu. Opady deszczu są na wyspie stosunkowo rzadkie i występują głównie zimą oraz wczesną wiosną.
Autorka/Autor: dd
Źródło: The Guardian, Associated Press, NDTV
Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News