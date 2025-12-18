Logo TVN24
Świat

"Krwista" woda pojawiła się przy plaży

EN_01669263_1275
Powódź w zachodniej części Iranu - nagranie z listopada 2025
Źródło: Reuters
Na jednej z irańskich plaż na wyspie Ormuz zaobserwowano nietypowy widok. Woda zmieniła swój kolor na krwistoczerwony.

Piasek i klify na Czerwonej Plaży w Iranie zawdzięczają swój kolor wysokiemu stężeniu tlenku żelaza, co jest związane z wyjątkową geologią wyspy Ormuz. Kiedy pada deszcz, tak jak miało to miejsce we wtorek 16 grudnia, strumienie czerwonej, "krwistej" ziemi spływają w kierunku linii brzegowej, barwiąc plażę i otaczającą ją wodę. Taki widok tworzy ostry kontrast w porównaniu z błękitnymi wodami w Zatoce Perskiej.

Niezwykły spektakl na plaży w Iranie

Zjawisko to regularnie przyciąga turystów, fotografów i uwagę mediów społecznościowych. Oprócz walorów wizualnych, czerwona ziemia jest eksportowana w ograniczonych ilościach i wykorzystywana do produkcji kosmetyków, pigmentów i niektórych tradycyjnych produktów.

Wyspa Ormuz leży w cieśninie Ormuz, gdzie Zatoka Perska łączy się z Zatoką Omańską, ponad tysiąc kilometrów na południe od stolicy Iranu - Teheranu. Opady deszczu są na wyspie stosunkowo rzadkie i występują głównie zimą oraz wczesną wiosną.

Czerwona Plaża w Iranie
Czerwona Plaża w Iranie
Źródło: Associated Press/East News

Autorka/Autor: dd

Źródło: The Guardian, Associated Press, NDTV

Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News

