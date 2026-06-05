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Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok

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Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Duński zespół specjalistów przeprowadził sekcję zwłok humbaka Timmy'ego
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Marcus Golejewski/dpa/PAP/EPA
Specjaliści przeprowadzili sekcję zwłok humbaka Timmy'ego, które morze wyrzuciło na mieliznę w pobliżu duńskiej wyspy. Celem naukowców było ustalenie przyczyny śmierci zwierzęcia oraz jednoznaczne potwierdzenie jego płci. Udało im się osiągnąć jeden z celów.

Media żyły historią Timmy'ego przez wiele tygodni. Zwierzę utknęło na niemieckim wybrzeżu, a służby nie potrafiły go skierować w stronę Morza Północnego, gdzie naturalnie występują humbaki. Władze zatwierdziły prywatną akcję ratunkową, w ramach której przetransportowano ssaka w rejony Cieśnin Bałtyckich. Zwierzę wypuszczono do morza, ale niestety nie przeżyło w nim zbyt długo - duńskie służby znalazły jego zwłoki na mieliźnie w pobliżu wyspy Anholt. Nie udało im się ich natychmiast przetransportować i postanowiły pozostawić je na wyspie.

Nie znaleźli obrażeń

Na Anholt pojawił się zespół duńskich specjalistów, w tym weterynarzy, który przeprowadził sekcję zwłok Timmy'ego. Eksperci nie byli w stanie ustalić jednoznacznej przyczyny śmierci - biolożka Charlotte Bie Thorsten, która była obecna podczas autopsji, powiedziała regionalnemu niemieckiemu nadawcy NDR, że eksperci nie stwierdzili żadnych widocznych obrażeń. Badaczka zaznaczyła jednak, że mogły się one zatrzeć, ponieważ ciało rozkłada się od wielu tygodni. Dodała, że choć w zwłokach znaleziono pasożyty, to specjaliści ustalili, że nie były one przyczyną śmierci.

Zespołowi ekspertów udało się jednak ustalić płeć zwierzęcia. Tak jak wcześniej podejrzewano, Timmy - mimo męsko brzmiącego imienia, pochodzącego od miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie początkowo utknął - okazał się samicą. Weterynarz Tim Jensen z Uniwersytetu w Kopenhadze przekazał, że humbak w ostatnich miesiącach nie był w ciąży. W jego paszczy i żołądku nie znaleziono sieci ani innych obiektów ludzkiego pochodzenia.

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Dalsza analiza ciała

Zespół ekspertów ukończył sekcję zwłok humbaka i w piątek opuści wyspę Anholt. Jak podaje NDR, nie jest to jednak koniec badań nad zwierzęciem. O ile fragmenty ciała, które nie są potrzebne specjalistom, zostaną w poniedziałek lub wtorek przetransportowane na kontynent, do miasta Randers, o tyle te części humbaka, które specjaliści chcą jeszcze przeanalizować, trafią do laboratorium w Kopenhadze "najszybciej, jak to możliwe". Głównym celem badaczy pozostaje ustalenie przyczyny śmierci zwierzęcia.

Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Źródło zdjęcia: Marcus Golejewski/dpa/PAP/EPA
Źródło: NDR, tvnmeteo.pl
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Tagi:
DaniaNiemcyzwierzętaMorze BałtyckieMorze Północne
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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