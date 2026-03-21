Świat

Hawaje. Rwące potoki wody porywały auta. Zarządzono ewakuację

21 0443 CNN WX-117FR_HI__OAHU_FLOODING-0001
Powódź na Hawajach
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Obfite opady deszczu nawiedzają od wielu dni hawajską wyspę O'ahu. Władze zarządziły ewakuację ponad 5,5 tysiąca osób, ponieważ 120-letnia tama, położona w pobliżu Honolulu, może się przerwać.

Intensywne opady deszczu, związane z burzą Koną, doprowadziły do powodzi i rozległych podtopień na O'ahu. Błotniste wody porywały wszystko na swojej drodze, w tym pojazdy. Wiele domów i ulic na tej hawajskiej wyspie zostało zalanych. Lokalne media podały, że miejscami w ciągu jednej doby na O'ahu spadło do 400 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Ulewy na Hawajach. Tama może się zawalić

Tysiące osób z rejonów położonych na północ od stolicy - Honolulu - otrzymało w piątek nakaz ewakuacji w związku z nasilającymi się powodziami oraz ryzykiem przerwania 120-letniej tamy Wahiawa. Konstrukcja ta może się zawalić i stanowi bezpośrednia zagrożenie - podała amerykańska agencja prasowa Associated Press. Dodała, że w piątek syreny alarmowe zawyły na północnym wybrzeżu O'ahu, w rejonie znanym z popularnych plaż dla surferów.

Jak podała agencja Associated Press, mieszkańcy wyspy już od długiego czasu alarmują, że starzejąca się budowla wodna wywołuje niepokój za każdym razem, gdy pada deszcz. Rzeczniczka Departamentu Zarządzania Kryzysowego w Honolulu - Molly Pierce - poinformowała, że nakaz ewakuacji objął ponad 5,5 tys. osób, ale liczba ta może się zwiększyć.

Według rzecznika lokalnych władz, z powietrza i z wody prowadzono wiele akcji ratunkowych. Były one utrudnione między innymi przez loty prywatnych dronów.

"Zniszczenia są katastrofalne"

Burmistrz Honolulu - Rick Blangiardi - powiedział, że skala zniszczeń jest ogromna. - Nie ma wątpliwości, że dotychczasowe zniszczenia są katastrofalne - ocenił. Dodał, że dziesiątki, a być może setki domów zostały uszkodzone, a pełna ocena sytuacji nie jest jeszcze możliwa. Gwardia Narodowa ewakuowała około 70 osób z obozu młodzieżowego całkowicie odciętego przez wodę. Gwałtowna aura dotknęła też wyspę Maui. Wydano na niej ostrzeżenia dla części dzielnic Lahainy, gdzie poziom wody w zbiornikach retencyjnych zbliżył się do stanu alarmowego. Według służb, większość Hawajów objęta była alertem powodziowym, a lokalnie notowano rozległe i zagrażające życiu powodzie błyskawiczne.

Klatka kluczowa-306737
Zalania na Hawajach po obfitych opadach
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Gubernator Hawajów - Josh Green - poinformował w mediach społecznościowych, że Gwardia Narodowa została postawiona w stan gotowości w celu reagowania na powodzie. "Burza jest bardzo silna, szczególnie w północnej części O'ahu" - napisał w piątek.

Gubernator przekazał na konferencji prasowej, że 10 osób trafiło do szpitala z hipotermią, ale nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.

Burza Kona

Obfite opady deszczu przyniosła burza Kona. To zjawisko pogodowe jest charakterystyczne dla archipelagu Hawajów. Formuje się zimą, gdy układ niskiego ciśnienia przynosi wilgotny wiatr z kierunku zachodniego, zamiast typowych pasatów wiejących ze wschodu. Zjawisko to często powoduje intensywne opady, silny wiatr i gwałtowne burze.

Klatka kluczowa-306746
Zalane ulice i auta na Hawajach
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, apnews.com

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Czytaj także:
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Przymrozki
Wiele regionów objętych ostrzeżeniami. Uważajmy
Prognoza
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Prognoza
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Prognoza
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Prognoza
Szop pracz na drzewie
Utknął kilka metrów nad ziemią, na głowie miał słoik
Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
Tragiczny wypadek w Alpach. Urwała się gondola kolejki
Świat
