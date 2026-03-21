Powódź na Hawajach Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Intensywne opady deszczu, związane z burzą Koną, doprowadziły do powodzi i rozległych podtopień na O'ahu. Błotniste wody porywały wszystko na swojej drodze, w tym pojazdy. Wiele domów i ulic na tej hawajskiej wyspie zostało zalanych. Lokalne media podały, że miejscami w ciągu jednej doby na O'ahu spadło do 400 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Ulewy na Hawajach. Tama może się zawalić

Tysiące osób z rejonów położonych na północ od stolicy - Honolulu - otrzymało w piątek nakaz ewakuacji w związku z nasilającymi się powodziami oraz ryzykiem przerwania 120-letniej tamy Wahiawa. Konstrukcja ta może się zawalić i stanowi bezpośrednia zagrożenie - podała amerykańska agencja prasowa Associated Press. Dodała, że w piątek syreny alarmowe zawyły na północnym wybrzeżu O'ahu, w rejonie znanym z popularnych plaż dla surferów.

Jak podała agencja Associated Press, mieszkańcy wyspy już od długiego czasu alarmują, że starzejąca się budowla wodna wywołuje niepokój za każdym razem, gdy pada deszcz. Rzeczniczka Departamentu Zarządzania Kryzysowego w Honolulu - Molly Pierce - poinformowała, że nakaz ewakuacji objął ponad 5,5 tys. osób, ale liczba ta może się zwiększyć.

Według rzecznika lokalnych władz, z powietrza i z wody prowadzono wiele akcji ratunkowych. Były one utrudnione między innymi przez loty prywatnych dronów.

"Zniszczenia są katastrofalne"

Burmistrz Honolulu - Rick Blangiardi - powiedział, że skala zniszczeń jest ogromna. - Nie ma wątpliwości, że dotychczasowe zniszczenia są katastrofalne - ocenił. Dodał, że dziesiątki, a być może setki domów zostały uszkodzone, a pełna ocena sytuacji nie jest jeszcze możliwa. Gwardia Narodowa ewakuowała około 70 osób z obozu młodzieżowego całkowicie odciętego przez wodę. Gwałtowna aura dotknęła też wyspę Maui. Wydano na niej ostrzeżenia dla części dzielnic Lahainy, gdzie poziom wody w zbiornikach retencyjnych zbliżył się do stanu alarmowego. Według służb, większość Hawajów objęta była alertem powodziowym, a lokalnie notowano rozległe i zagrażające życiu powodzie błyskawiczne.

Zalania na Hawajach po obfitych opadach Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Gubernator Hawajów - Josh Green - poinformował w mediach społecznościowych, że Gwardia Narodowa została postawiona w stan gotowości w celu reagowania na powodzie. "Burza jest bardzo silna, szczególnie w północnej części O'ahu" - napisał w piątek.

Gubernator przekazał na konferencji prasowej, że 10 osób trafiło do szpitala z hipotermią, ale nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.

Burza Kona

Obfite opady deszczu przyniosła burza Kona. To zjawisko pogodowe jest charakterystyczne dla archipelagu Hawajów. Formuje się zimą, gdy układ niskiego ciśnienia przynosi wilgotny wiatr z kierunku zachodniego, zamiast typowych pasatów wiejących ze wschodu. Zjawisko to często powoduje intensywne opady, silny wiatr i gwałtowne burze.

Zalane ulice i auta na Hawajach Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Opracowała Anna Bruszewska