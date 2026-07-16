Świat Gorąco we Włoszech. Temperatura zbliży się niemal wszędzie do 40 stopni

Gorąco we Włoszech Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUCA ZENNARO

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Do Włoch napływa gorące i zwrotnikowe powietrze znad Afryki. Sprawiło ono, że w środę na Sycylii temperatura maksymalna sięgnęła 42 stopni Celsjusza. Na kontynencie, w południowej i środkowej części kraju, termometry pokazały miejscami 38 st. C.

Jak podał włoski portal meteo.it, skwar utrzymać się ma do piątku. Tego dnia upał nadal będzie odczuwalny, a temperatura zbliży się niemal wszędzie do 40 st. C.

Temperatura maksymalna w środę 15.07 we Włoszech Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Lodowe rzeźby w Rzymie

W środę włoski oddział Greenpeace zorganizował w Rzymie demonstrację. Przedstawiciele organizacji non profit wystawili trzy lodowe rzeźby przed Koloseum, aby podkreślić wpływ zmian klimatu na zdrowie pracowników.

Trzy bryły lodu, przedstawiające pracowników narażonych na fale upałów, zaczęły topnieć w porannym słońcu. - Przemysł paliw kopalnych ponosi historyczną odpowiedzialność za zmiany klimatu - powiedziała Simona Abbate, działaczka Greenpeace ds. klimatu i energii.

Według serwisu pogodowego Ilmeteo.it, w czwartek temperatura w stolicy Włoch ma wzrosnąć do 38 st. C.

W zeszłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że ​​Europa może stanąć w obliczu "jeszcze bardziej zagrażających życiu tygodni" z powodu nowych fal upałów formujących się nad Atlantykiem.

Gorąco we Włoszech Źródło: Reuters