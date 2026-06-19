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Upały w Hiszpanii. Nawet 40 stopni na termometrach

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Mężczyzna schładza się wodą z fontanny Patio de los Naranjos w Cordobie
Upał w San Sebastian i Bilbao
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SALAS
Hiszpania mierzy się z pierwszą w tym roku falą upałów. W przyszłym tygodniu na termometrach może pojawić się nawet 40 stopni Celsjusza. Eksperci ostrzegają, że skwarowi mogą towarzyszyć burze, zwiększone jest także ryzyko pożarów.

Wzrost temperatur nastąpi już w najbliższy weekend, jednak nie zakończy się on prędko - upały mogą trwać nawet do końca nadchodzącego tygodnia. W dolinach rzek Ebro, Tag, Gwadiana i Gwadalkiwir termometry miejscami wskazać nawet 40 stopni Celsjusza.

Jak wynika z danych AEMET, lato w 2025 roku było najgorętszym w historii pomiarów meteorologicznych w Hiszpanii. Agencja poinformowała, że istnieje duże prawdopodobieństwo częstego występowania burz oraz pożarów. W czwartek w prowincji Lleida w Katalonii wybuchł pożar, który spowodował wstrzymanie pociągów na trasie pomiędzy Madrytem a Barceloną.

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Upały zbierają żniwo

W latach 2015-25 odnotowano ponad 27 tysięcy zgonów spowodowane wysokimi temperaturami. Najwięcej, bo prawie 4,8 tysięcy, zarejestrowano w tylko w 2022 roku. Tylko w samym maju 2026 roku, upały przyczyniły się do śmierci 101 osób - jest to najwyższa liczba od czasu rozpoczęcia rejestrowania tych danych dekadę temu.

Turyści na spacerze w gorący dzień w Kordobie
Turyści na spacerze w gorący dzień w Kordobie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SALAS

W Hiszpanii coraz częściej mówi się o tak zwanych "płonących klasach", czyli salach lekcyjnych, w których temperatury podczas upałów są ekstremalnie wysokie. Tylko jeden procent szkół jest zaopatrzony w klimatyzację, co stwarza realne zagrożenie dla dzieci, nauczycieli i innych pracowników placówek.

Eksperci ostrzegają, że długotrwałe przebywanie w przegrzanych pomieszczeniach zwiększa ryzyko odwodnienia, wyczerpania oraz problemów z koncentracją. W obliczu coraz częstszych fal upałów kwestia odpowiedniego chłodzenia szkół staje się w Hiszpanii ważnym tematem debaty publicznej.

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Jak chronić się podczas upału?

Podczas upału warto przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie. Kluczowe jest odpowiednie nawodnienie, nakrycie głowy, ubieranie przewiewnych ubrań i okularów oraz stosowanie kremu z wysokim filtrem. Aby uniknąć przegrzania warto też unikać wychodzenia na słońce w godzinach szczytu, przebywać w cieniu oraz nie wykonywać nadmiernej aktywności fizycznej.

Redagowała ast

Źródło: PAP, El Pais, RTE
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Tagi:
HiszpaniawakacjeUpałpogoda
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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