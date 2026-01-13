Estonia. Obserwowali zamarznięty wodospad, gdy oderwały się od niego wielkie sople

Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu Źródło: karlmuuga/Instagram

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mierzący około 30 metrów Valaste to najwyższy wodospad w Estonii, a jednocześnie we wszystkich krajach bałtyckich. Przyciąga turystów o każdej porze roku. Estoński nadawca publiczny ERR podał, że Valaste zamarzł w okolicach sylwestra.

Sople oderwały się od wodospadu

W sobotę 10 stycznia wiele osób, w tym rodziny z dziećmi, podziwiało Valaste, gdy nagle oderwała się od niego pokaźna masa lodu. Wywołało to panikę wśród turystów znajdujących się najbliżej wodospadu, Jedna z osób obserwujących wodospad z większej odległości uchwyciła całe zdarzenie na nagraniu.

Jak poinformował portal Maaleht, w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. ERR podał, że władze gminy Johvi, gdzie znajduje się Valaste, ustawią w jego pobliżu więcej tabliczek z apelem o pozostanie na oznakowanym szlaku turystycznym i zachowaniu bezpiecznej odległości od wodospadu.

- Każdy jest nadal odpowiedzialny sam za siebie, ale być może to drobne przypomnienie pomoże zwrócić uwagę na potrzebę zachowania ostrożności - powiedziała Kullike Kullerkupp, doradczyni ds. komunikacji w gminie Johvi.

Rozwiń