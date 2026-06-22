Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ekstremalny upał w Europie. Nie żyje dwójka dzieci

|
Carpentras, Francja
Tak ma wyglądać fala upałów nad Europą Zachodnią
Źródło wideo: Reuters/windy.com
Źródło zdj. gł.: ENEX
Co najmniej 18 osób zginęło z powodu fali ekstremalnych upałów we Francji. Wśród nich są dwoje dzieci, które zostały znalezione w rozgrzanym samochodzie. Skwar dotyka także inne kraje Starego Kontynentu. W wielu państwach meteorolodzy wydali najwyższe ostrzeżenia.

Europa zmaga się z kolejną falą ekstremalnych upałów. W poniedziałek w części Francji termometry pokazały nawet 41,9 stopnia Celsjusza. Niezwykle gorąco jest także między innymi we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. W wielu krajach meteorolodzy wydali alerty najwyższego stopnia.

Z powodu upału we Francji życie straciło 18 osób. Wśród nich są dwoje dzieci, które zostały znalezione w rozgrzanym samochodzie w Carpentras na południu kraju.

>>> CZYTAJ: Aż 40 stopni na zatrważających mapach IMGW

Francja. Ofiary śmiertelne upału

Agencja prasowa Reuters podała, że nieprzytomne dzieci znalazła w rozgrzanym samochodzie ich matka. Pomimo reanimacji nie udało się ich uratować. - Przyczyny śmierci są ustalane, ale hipoteza dotycząca upału jest pierwszoplanowa - poinformowała prokuratorka Carpentras Helene Mourges.

Carpentras we Francji - to tu doszło do tragedii
Carpentras we Francji - to tu doszło do tragedii
Źródło zdjęcia: ENEX

Wcześniej w poniedziałek rzecznik Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego (DGSSGC) Jerome Boulanger poinformował, że w niedzielę utonęło w kraju 10 osób. Dwie z nich, w tym jedna w wieku 13 lat, zginęły wieczorem po godzinie 21 w stołecznym regionie Ile-de-France. Rzecznik zaapelował, nawiązując do trwającego upału, by kąpać się w miejscach strzeżonych, i podkreślił, że w wodzie dzieci muszą być pod nadzorem dorosłych.

W niedzielę poinformowano o śmierci trzech starszych osób w departamencie Gironde na zachodzie kraju w związku z upałem.

Minister oświaty Edouard Geffray poinformował w poniedziałek, że zamknięte są 1352 placówki szkolne; ponad 4000 placówek zmodyfikuje godziny lekcji. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów wielu linii pociągów podmiejskich. Przewodnicząca regionu Ile-de-France Valerie Pecresse zaapelowała do mieszkańców, by zrezygnowali z przejazdów, i ostrzegła, że na tych liniach wystąpią zakłócenia, a szyny nie wytrzymują temperatury powyżej 50 stopni.

Dom, przed którym znaleziono dwójkę dzieci w rozgrzanym samochodzie. Carpentras, Francja
Dom, przed którym znaleziono dwójkę dzieci w rozgrzanym samochodzie. Carpentras, Francja
Źródło zdjęcia: ENEX

Czerwone alerty przed skwarem. Padają rekordy

Najwyższe wartości na termometrach spodziewane są w zachodniej Francji. Synoptyk tvnmeteo.pl przekazała, że od poniedziałku do czwartku przetaczająca się przez kraj fala gorąca może przynieść wartości rzędu 42-43, miejscami nawet 45-46 st. C. Nawet w Paryżu termometry w środę i czwartek mogą pokazać około 40 st. C.

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed żarem wydano w 54 departamentach, a w kolejnych 35 - pomarańczowy alert. Portal "Le Monde" wyjaśnił, że łącznie 90 procent populacji Francji jest narażone na ekstremalny i wyjątkowy upał. Według prognoz takie wartości mają utrzymywać się przez większą część tygodnia w całym kraju.

Temperatura w Bordeaux wzrosła w poniedziałek do 41,9 st. C, bijąc rekord ustanowiony w sierpniu ubiegłego roku. W Poitiers w środkowej Francji termometry pokazały 41,2 st. C, bijąc poprzedni rekord z 1947 roku. Telewizja BFMTV podała, że odnotowano ponad 270 rekordowych pomiarów - są one równe poprzednim rekordom lub wyższe od nich.

Włochy w szponach spiekoty

Gorąco jest i będzie także we Włoszech. W poniedziałek w 12 miastach wydano najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Obowiązywał on w: Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Mediolanie, Pescarze, Perugii, Rieti, Rzymie, Turynie i Weronie. We wtorek liczba tych miast wzrośnie do 15, bo dołączą do nich Ankona, Wenecja i Viterbo. W środę czerwony alert będzie obowiązywał w 16 z 27 monitorowanych przez Ministerstwo Zdrowia miast. Ogłoszenie najwyższego alarmu oznacza, że upały stanowią zagrożenie dla całej populacji, nie tylko dla osób chorych i starszych. Resort apeluje o unikanie wychodzenia w godzinach 11-18, a także picia alkoholu i napojów z kofeiną oraz o rezygnację z aktywności fizycznej w najgorętszej porze dnia. Rekomenduje picie dużych ilości wody i przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

O ostrożność apeluje do tysięcy polskich turystów ambasada RP we Włoszech, która publikuje na portach społecznościowych przydatne rady i informacje.

Klatka kluczowa-512058
Turyści w upalny dzień w Rzymie
Źródło: Reuters

Włoskie przedsiębiorstwo energetyczne Iren podwoiło liczbę zmian i dodało agregaty prądotwórcze. Tak chce poradzić sobie ze sporadycznymi przerwami w dostawie prądu w Turynie, ponieważ sieć energetyczna została przeciążona.

Skwar zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. - Szczególnie to trudny czas dla ptaków, takich jak jerzyki, jaskółki, wróble, szpaki, które budują gniazda w okapach dachów. W takich miejscach temperatura może sięgać 50 stopni - powiedziała Romaine de Jaegere, biolog i założycielka centrum Creaves w Belgii.

Wielka Brytania. Mogą paść rekordy

Fala ciepła obejmie również część Wysp Brytyjskich. Duża część Anglii i Walii została w poniedziałek objęta pomarańczowym alarmem zdrowotnym. W Londynie od wtorku do czwartku możliwe będą temperatury rzędu 36-38 st. C, lokalnie spodziewane są także tropikalne noce.

"Obecnie wydaje się prawdopodobne, że zostanie pobity dotychczasowy rekord najwyższej temperatury w czerwcu, wynoszący 35,6 st. C i zarejestrowany w Southampton w czerwcu 1976 r. oraz na Camden Square w czerwcu 1957 r." - przekazała służba meteorologiczna Met Office. Meteorolodzy ostrzegli, że połączenie upałów i wilgoci będzie uciążliwe w kwestiach zdrowia publicznego, podróży oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę.

CZYTAJ TEŻ: Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów

Źródło: tvnmeteo.pl, Le Monde, BBC, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
19 min
pc
Rafał Leśkiewicz
TVN24
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Udostępnij:
Tagi:
UpałFrancjaWielka Brytanialato
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
Prognoza
Ciepło, słonecznie
Co nas czeka, zanim nastanie piekło
Polska
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
Stalowa Wola
Zalało ulice, ZUS i hutę
Polska
Burza, chmury, deszcz
Trwa wędrówka burz
Polska
Upał w Polsce
40 stopni. Zatrważające mapy IMGW
Prognoza
Zniszczenia w powiecie pyrzyckim po niedzielnych burzach
Brak prądu, zalane drogi. Bilans niedzielnych burz
Polska
Deszcz, grad
Nadciąga kolejna porcja deszczu. Pojawią się silne burze
Prognoza
Burza, noc, piorun
Superkomórka burzowa szaleje w części kraju
Polska
Burza, noc
Groźna noc we wszystkich województwach
Prognoza
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Przyszła nawałnica, ulice stolicy opustoszały
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów
Prognoza
Lato
"Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"
Ciekawostki
Ulewy, intensywne opady deszczu
Alert RCB nadal w mocy
Polska
Burze
Brak prądu, uszkodzone dachy. Prawie 900 interwencji
Polska
Burza, noc
Tutaj wieczorem nadal się błyska
Polska
Burza, noc
Dwa rejony z czerwonymi ostrzeżeniami IMGW
Polska
Upał na horyzoncie
Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi
Prognoza
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
Polska
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
Świat
Lokalizacja sobotniego trzęsienia ziemi w Grecji
Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie
Świat
Po wichurze w Lesznie-0001
Burza przerwała airshow w Lesznie. Co z pokazami w sobotę?
Polska
Słońce, upał
Upał w Polsce. Te 10 zasad warto znać
Ciekawostki
Burze w Polsce
Załamanie pogody w Polsce. "Zgłoszenia wciąż wpływają"
Polska
Wichura w Lesznie
Nagranie z Leszna. Widać siłę żywiołu
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów
Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów
Świat
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
Polska
Kobieta chłodzi się wiatrakiem
Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą w Niemczech
Świat
Gorzów Wielkopolski
Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom