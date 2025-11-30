Cyklon Ditwah zbliża się do Indii, są już pierwsze ofiary

Przedsmak cyklonu Ditwah, który niebawem uderzy w południe Indii Źródło: Reuters

W niedzielę mieszkańcy południowych Indii, w szczególności stanów Tamil Nadu i Andhra Pradesh, zmagają się z obfitymi opadami deszczu związanych ze zbliżającym się do kraju cyklonem Ditwah. Jak podaje portal Hindustan Times, w ich wyniku zginęły już trzy osoby. Zalanych miało zostać 57 tysięcy hektarów pól uprawnych znajdujących się w delcie rzeki. Gwałtowna pogoda doprowadziła także do śmierci ponad 100 sztuk bydła.

Na Sri Lance zginęło ponad 200 osób

W związku z wysokimi falami i silnie wiejącym wiatrem władze nakazały osobom zajmującym się rybołówstwem pozostać w portach. Jak wskazują synoptycy, wiatr w porywach wieje z prędkością 90 km/h. W niedzielę i poniedziałek cyklon ma uderzyć w północną część znajdującego się na południu Indii stanu Tamil Nadu oraz w południową część zlokalizowanego na wschodzie kraju stanu Andhra Pradesh.

W sąsiedniej Sri Lance Ditwah zabił ponad 200 osób. Szacuje się, że w całym kraju w ataku żywiołu ucierpiało ponad pół miliona mieszkańców.

