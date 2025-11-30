Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Cyklon Ditwah zbliża się do Indii, są już pierwsze ofiary

Indie
Przedsmak cyklonu Ditwah, który niebawem uderzy w południe Indii
Źródło: Reuters
Mieszkańcy części Indii zmagają się z intensywnymi opadami deszczu. Są one związane z cyklonem Ditwah, który zbliża się do kraju. Jak podają lokalne media, ulewy doprowadziły do śmierci trzech osób. Żywioł wcześniej zebrał śmiertelne żniwo na Sri Lance.

W niedzielę mieszkańcy południowych Indii, w szczególności stanów Tamil Nadu i Andhra Pradesh, zmagają się z obfitymi opadami deszczu związanych ze zbliżającym się do kraju cyklonem Ditwah. Jak podaje portal Hindustan Times, w ich wyniku zginęły już trzy osoby. Zalanych miało zostać 57 tysięcy hektarów pól uprawnych znajdujących się w delcie rzeki. Gwałtowna pogoda doprowadziła także do śmierci ponad 100 sztuk bydła.

Na Sri Lance zginęło ponad 200 osób

W związku z wysokimi falami i silnie wiejącym wiatrem władze nakazały osobom zajmującym się rybołówstwem pozostać w portach. Jak wskazują synoptycy, wiatr w porywach wieje z prędkością 90 km/h. W niedzielę i poniedziałek cyklon ma uderzyć w północną część znajdującego się na południu Indii stanu Tamil Nadu oraz w południową część zlokalizowanego na wschodzie kraju stanu Andhra Pradesh.

W sąsiedniej Sri Lance Ditwah zabił ponad 200 osób. Szacuje się, że w całym kraju w ataku żywiołu ucierpiało ponad pół miliona mieszkańców.

Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych

jzb/dd

Źródło: Reuters, Times of India, Hindustan Times

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
IndieHuragany, tajfuny, cyklonySri Lanka
Czytaj także:
Karambol
Duży karambol na autostradzie
Świat
Powodzie na Sri Lance
Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Ostrzeżenia w 14 województwach
Prognoza
Śnieg pokrył drogi w Michigan
Kraina Wielkich Jezior pod śniegiem. Trudne warunki na drogach
Świat
Ocieplenie i odwilż
Idzie zmiana. "Zimowy epizod przejdzie do historii"
Prognoza
Świerk pospolity (Picea abies)
Zagrażają im korniki. Za 10 lat może ich tu nie być
Polska
Mgła, wczesna jesień, poranek, zamglenie, Polska
Gdzie wciąż zalegają mgły i pada marznący deszcz
Prognoza
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Uszkodzona słynna świątynia. "Ludzie są pełni żalu i smutku"
Świat
Zaśnieżone Chicago
Śnieżyca sparaliżowała miasto. Ponad tysiąc odwołanych i opóźnionych lotów
Świat
Mgła, zimno, chłód
Taki będzie ostatni dzień listopada
Prognoza
Satelita ICEYE SAR Gen4
Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią
Polska
Mroźna noc, mróz
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Molly
Usunęli karetcie ogromnego guza
Świat
Powodzie w Grecji
Chaos na ulicach, brak prądu w Grecji
Świat
Powódź na północy Węgier
Takiej powodzi nie było tam od ponad 10 lat
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Nastolatek ze stanu Vermont w USA pomógł łani wydostać się z jeziora
"Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt się tego nie spodziewał"
Świat
Powodzie na Sri Lance
Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
USA nawiedziły burze śnieżne
Nadciągają kolejne śnieżyce. Możliwe utrudnienia na lotniskach
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
Prognoza
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
Nauka
Ślisko, zimno
Dziś czeka nas walka jesieni z zimą
Prognoza
Mieszkańcy północnej Sri Lanki zmagają się ze skutkami cyklonu Ditwah
"Mamy największą klęskę żywiołową w najnowszej historii"
Świat
28 1930 skype 3-0010
Tym razem się udało. Polskie satelity poleciały na orbitę
Nauka
Mroźna, zimna noc
Nocą nawet -10 stopni na termometrach
Prognoza
Niedźwiedzie w Japonii
Niedźwiedź zaatakował niedaleko stacji kolejowej
Świat
22 min
pc
Historyczna decyzja dla Polski to solidna pozycja w Europie. Ile brakuje nam do wielkich graczy?
Kijek w kosmosie
boze narodzenie swieta snieg shutterstock_2699156013
Czy święta będą białe? Najnowsze wyliczenia modeli
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom