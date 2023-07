Facekini. Modowy trend, który chroni przed upałem

Upały w Chinach doprowadziły do powstania nowej mody. Coraz więcej osób decyduje się na noszenie facekini - okrycia twarzy, które ma chronić przed palącym słońcem. Popularnością cieszą się również inne okrycia wykonane z chłodzącego materiału.

Lekkie i przewiewne

Facekini to przypominające kominiarki części garderoby zakrywające całą głowę aż po dekolt. Wymyślone w 2004 roku, są nieustannie ulepszane, a w tym sezonie stało się prawdziwym hitem. Jego najbardziej rozbudowaną wersją jest facekini połączone z pełnym kostiumem zakrywającym ciało od stóp do głów. Z kolei "maski rumieńcowe" są podobne do maseczek chirurgicznych - zakrywają twarz od brody, przez policzki, nos, aż po skronie.