Burza nad Skandynawią. Odwołano promy do Polski

Porywy wiatru w Skandynawii w sobotę Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę Norwegię i Szwecję nawiedziła silna burza. Miejscami zarejestrowano wiatr o prędkości przekraczającej 140 kilometrów na godzinę - odpowiadającej huraganowi pierwszej kategorii w skali Saffira-Simpsona. U wybrzeży Norwegii fale sięgały nawet 12 metrów.

Wiatr łamał gałęzie i zrywał dachy

W Norwegii burza zaznaczyła się najsilniej w okręgach Nordland i Troms w środkowej i północnej części kraju. Władze zdecydowały o zamknięciu E6, głównej drogi kraju, łączącej stolicę kraju Oslo z Trondheim, Bodoe i Tromsoe. Wiatr zdmuchnął z jezdni auto, ale nikomu nic się nie stało.

Podmuchy były na tyle silnye, że bez problemu łamały gałęzie. Jednoa z nich spadło na samochód Lill Anity Kvaloe, mieszkanki miejscowości Sortland w Nordlandzie. W nocy obudził ją głośny huk.

- Okazało się, że gałąź dużej sosny oderwała, się, przeleciała przez krzewy i uderzyła w moje auto, które było zaparkowane przy drzwiach do piwnicy. To całkiem duża gałąź. Nie możemy wyjechać żadnym samochodem i całkowicie utknęliśmy na naszym własnym, małym podwórku - relacjonowała Kvaloe.

W mieście Bodoe silny wiatr uszkodził wiele budynków, zrywając dachy niektórych z nich. Doprowadził też do przerw w dostawie energii elektrycznej - w szczytowym momencie w całym Nordlandzie około 23 tysiące mieszkańców pozostawały bez prądu.

Store deler av landet er nå tapetsert med farevarsel🔶⚠️



👉 Vindkastvarsel på oransje nivå for Nordland og sør i Troms



👉 Gult vindkastvarsel for resten av Troms og deler av Finnmark



👉 Gult vindkastvarsel for Innlandet og Trøndelag



👉 Varsel om snøfokk i deler av Øst-Fin... pic.twitter.com/WyzL88JJYb — Meteorologene API (@MetAPI25) December 26, 2025 Rozwiń

Odwołane promy ze Szwecji do Polski

Silna burza dała o sobie znać również w Szwecji, gdzie zyskała miano Johannes. Jak przekazał tamtejszy instytut meteorologiczny SMHI, w Górach Skandynawskich porywy przekraczają 140 km/h, a w wielu miejscach sytuację pogarszają opady śniegu. Około południa na północy kraju bez prądu pozostawało ponad 15 tysięcy gospodarstw domowych.

Z powodu niebezpiecznej pogody w portach pozostały promy na Gotlandię, a także z Nynaeshamn pod Sztokholmem do Gdańska. W związku z poświątecznymi powrotami do domów wiele rejsów miało pełne obłożenie.

Państwowe koleje SJ odwołały pociągi między kurortami narciarskimi a Sztokholmem. Niektóre lokalne drogi są nieprzejezdne, a most w Sundvall został zamknięty. Szwedzki Urząd ds. Transportu zaapelował do kierowców o wstrzymanie się z wyjazdami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy