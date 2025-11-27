Jechali poza trasą, wywołali lawinę. Akcja ratunkowa w Alpach

Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą Źródło: TVN24

Lawina zeszła w czwartek około godziny 9.25 w rejonie lodowca Stubai (Stubaier Gletscher) w Austrii. Jak przekazał w rozmowie z niemieckim portalem Bild rzecznik tyrolskiej policji, masa śniegu zagrzebała narciarzy i snowboardzistów. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonymi trasami.

Około godziny 14 pojawiła się informacja, że uratowano łącznie osiem osób, w tym pięciu Niemców. Dwóch narciarzy, których porwała lawina, pochodzi z Bułgarii, a jedna kobieta z Austrii. W akcji poszukiwawczej brało udział 250 ratowników, a także psy tropiące i trzy śmigłowce. Według portalu Associated Press uratowano dziewięć osób.

Bild skontaktował się z dyrektorem kolei linowej Andreasem Kleinlercherem. - Lawina została wywołana przez freeriderów - powiedział. Dodał, że freeriderzy to narciarze, którzy zjeżdżają poza wyznaczoną trasą.

Polscy ratownicy w akcji

Jak podała agencja Associated Press, trzech narciarzy zostało przetransportowanych śmigłowcem do szpitala. Nie wiadomo, jak poważne były ich obrażenia.

Lawina wystąpiła na przełęczy Daunscharte, niebezpiecznym obszarze poza chronionymi trasami narciarskimi. Zwały śniegu dotarły również do dolnej części trasy, co zmusiło lokalne służby do jej zamknięcia.

W mediach społecznościowych Grupa Karkonoska GOPR podała, że przebywający na szkoleniu w rejonie lodowca ratownicy zostali zaangażowani i prowadzili działania na miejscu, wspierając służby austriackie.

