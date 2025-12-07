Logo TVN24
Świat

Tydzień upałów. Było prawie 45 stopni

|
W Australii zapanowały ponad 40-stopniowe upały
W Australii zapanowały ponad 40-stopniowe upały
Źródło: ENEX
Podczas gdy w naszej części świata dopiero co rozpoczęła się meteorologiczna zima, na półkuli południowej trwa lato. Wysokie temperatury zapanowały w Australii - mieszkańcom niektórych rejonów kraju we znaki dają się upały przekraczające 40 stopni Celsjusza.

Na początku grudnia Australię nawiedziła pierwsza fala upałów tego lata. W wielu miejscach temperatury wzrosły do ponad 30 stopni, a miejscami przekroczyły nawet 40 stopni. Już w poniedziałek 1 grudnia w Perth, stolicy stanu Australia Zachodnia, zanotowano 39 stopni. Był to najgorętszy początek lata w mieście w historii pomiarów.

Prawie 45-stopniowy skwar w Australii

Upalnie było także w kolejnych dniach. W sobotę skwar zapanował w stanie Nowa Południowa Walia w południowo-wschodniej części kraju. Jak przekazało australijskie Biuro Meteorologii (BoM), w wielu miejscach na termometrach pokazało się ponad 40 stopni. Najgoręcej było w miasteczku Tibooburra, gdzie zanotowano 44,2 stopnia Celsjusza. Z wysokimi temperaturami musieli się zmierzyć także mieszkańcy Bourke (42,9 st. C) czy Walgett (42,6 st. C). Ponad 40 stopni zanotowano też na przedmieściach Sydney.

Niewiele niższe maksymalne temperatury zaobserwowano w Nowej Południowej Walii w piątek. Jak podało BoM, w miejscowościach Ivanhoe, Flowers Gap, Tibooburra i Wilcannia termometry pokazały 43 st. C. W Sydney CBD, ekonomicznym centrum miasta, zanotowano 37,8 st. C. To największa wartość od niemal dwóch lat.

Tak wysokie temperatury, razem z niską wilgotnością powietrza i silnym wiatrem, przyczyniły się do wybuchu pożarów buszu. Ogień strawił kilkanaście budynków w dwóch miejscowościach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"

Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"

Wrócili do domów po pożarach. Zastali na miejscu zgliszcza

Wrócili do domów po pożarach. Zastali na miejscu zgliszcza

Dalsze upały i inne zagrożenia ze strony pogody

Zgodnie z prognozą BoM w poniedziałek w Nowej Południowej Walii ma być już chłodniej, choć miejscami temperatura nadal będzie przekraczać 30 stopni. Ponownie goręcej zrobi się za to na zachodzie kraju - w stanie Australia Zachodnia miejscami ma być ponad 40 st. C. Na Tasmanię i do stanu Wiktoria znajdującej się na południe od Nowej Południowej Walii dotrze z kolei chłodny front, który przyniesie ulewy i silny wiatr.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Bureau of Meteorology, ABC News, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

