Świat Argentyna. Śnieżyce wymusiły ewakuację mieszkańców Matylda Dziechcińska |

Ewakuacja mieszkańców, Argentyna Źródło wideo: 2026 Thomson Reuters Źródło zdj. gł.: 2026 Thomson Reuters

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W poprzednim tygodniu w górskiej prowincji Mendoza w Argentynie rozpoczęły się obfite opady śniegu, co spowodowało ewakuację prawie 50 osób z tego obszaru - donoszą lokalne media.

Opublikowany w niedzielę w mediach społecznościowych Federalnej Agencji ds. Sytuacji Nadzwyczajnej (AFE) film przedstawiał ewakuację mieszkańców. Ratownikom, którzy utknęli w górach z powodu złej pogody, zapewniono żywność oraz wodę, podczas gdy służby drogowe odśnieżały drogi.

Według lokalnych mediów, w niektórych rejonach wysokość zasp śnieżnych osiągała nawet trzy metry.

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Trudne warunki pogodowe utrzymają się jeszcze przez jakiś czas

W poniedziałek Osvaldo Valle, rzecznik Koordynacji Operacji Granicznych Zintegrowanego Systemu Cristo Redentor, powiedział w argentyńskiej stacji MDZ Radio, że warunki dalej są niekorzystne, a w różnych obszarach wysokogórskich nadal występują obfite opady śniegu. Dodał też, że warunki we wtorek miały ulec poprawie, niestety według ostatecznych prognoz utrzymają się one przynajmniej do 2 sierpnia.

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Redagował dd