Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Argentyna. Śnieżyce wymusiły ewakuację mieszkańców

|
Ewakuacja mieszkańców w Argentynie
Ewakuacja mieszkańców, Argentyna
Źródło wideo: 2026 Thomson Reuters
Źródło zdj. gł.: 2026 Thomson Reuters
Podczas gdy w Europie trwa lato, a w części kontynentu jest upalnie, na drugiej półkuli trwa zima. W Argentynie opady śniegu zmusiły służby do ewakuacji mieszkańców.

W poprzednim tygodniu w górskiej prowincji Mendoza w Argentynie rozpoczęły się obfite opady śniegu, co spowodowało ewakuację prawie 50 osób z tego obszaru - donoszą lokalne media.

Opublikowany w niedzielę w mediach społecznościowych Federalnej Agencji ds. Sytuacji Nadzwyczajnej (AFE) film przedstawiał ewakuację mieszkańców. Ratownikom, którzy utknęli w górach z powodu złej pogody, zapewniono żywność oraz wodę, podczas gdy służby drogowe odśnieżały drogi.

Według lokalnych mediów, w niektórych rejonach wysokość zasp śnieżnych osiągała nawet trzy metry.

Trudne warunki pogodowe utrzymają się jeszcze przez jakiś czas

W poniedziałek Osvaldo Valle, rzecznik Koordynacji Operacji Granicznych Zintegrowanego Systemu Cristo Redentor, powiedział w argentyńskiej stacji MDZ Radio, że warunki dalej są niekorzystne, a w różnych obszarach wysokogórskich nadal występują obfite opady śniegu. Dodał też, że warunki we wtorek miały ulec poprawie, niestety według ostatecznych prognoz utrzymają się one przynajmniej do 2 sierpnia.

CZYTAJ TEŻ: Grecja. Szykują się na 43 stopnie Celsjusza

Redagował dd

Źródło: Reuters, Argentina.gob.ar
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Minął rok. Pogorzelcy z Ząbek nie mogą wrócić do swoich mieszkań
"Największa taka tragedia w Polsce, wręcz katastrofa budowlana"
Joanna Rubin-Sobolewska
Udostępnij:
Tagi:
ArgentynalatoZima
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Szop pracz Jimothy
"Jego kształt ciała nie przypominał niczego, co znałam"
Ciekawostki
Góra Hotham w Victorii w Australii (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie sądzę, żeby jakikolwiek klimatolog był zaskoczony takimi wydarzeniami"
Świat
Skutki pożaru w środkowej części Hiszpanii
To może być największy pożar w historii kraju
Świat
Powodzie w Chile
Ulice, domy i pola uprawne pod wodą. "Straty są ogromne"
Świat
Piorun raził turystów
Piorun raził turystów. Jeden spadł 30 metrów w dół zbocza
Świat
Burze
Powrót nawałnic. IMGW wydał prognozę zagrożeń
Prognoza
Pożary w Hiszpanii
Ewakuowano tysiące osób. Trwa walka z ogniem
Świat
Upalnie w Grecji
Szykują się na 43 stopnie Celsjusza
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje?
Polska
Burza tropikalna Bertha
Burza tropikalna Bertha stworzy "zagrażające życiu warunki"
Świat
Gorąco nie odpuszcza, Bukowina Tatrzańska i Ornontowice
Napłynie do nas gorące zwrotnikowe powietrze
Polska
Rzeka Lipówka gm. Braniewo - wzrost poziomu wody
Wysoki stan wody. IMGW ostrzega
Polska
Skutki powodzi w Afganistanie
Myśleli, że to trzęsienie ziemi
Świat
"Kręcący się" w kółko w Beskidzie Niskim
Pleń kręcił się w kółko. Nagranie
Polska
Dunaj odsłonił wrak statku koło miejscowości Opatovac
Wody odsłoniły wrak. Może rozwiązać 90-letnią tajemnicę
Świat
Deszczowa spirala nad Polską we wtorek rano
Deszczowa spirala wiruje nad Polską. Radar i mapa opadów
Prognoza
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tutaj wiatr mocno się rozpędzi
Prognoza
Upał w Macedonii Północnej
Kolejna fala upałów w Europie. Gorąco w Grecji i Macedonii Północnej
Świat
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż grzmi
Polska
Kibice w Madrycie świętują podczas finału mistrzostw świata
Przeżywali mecz tak, że trzy razy zatrzęsła się ziemia
Świat
burza chmury deszcz AdobeStock_840441962
Na chwilę wróci lato. Wiemy kiedy
Prognoza
Szczecin po ulewie
Lunęło w Szczecinie. Auta brnęły przez zalane ulice
Polska
Zniszczenia po burzy w gminie Osiek
Trąba powietrzna w Świętokrzyskiem. Zerwane dachy, zawalona stodoła
Polska
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Ogień przeskakuje bariery. To największy pożar w historii regionu
Świat
Pingwiny małe z liściem
Na nas nie zrobiłby wrażenia, pingwinom zafundował kino akcji
Ciekawostki
Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Wir nad Krynicą Morską. Niebezpiecznie na Bałtyku
Polska
Wał szkwałowy nad Krakowem w niedzielę 19.07
Groźne chmury przysłoniły niebo nad Krakowem
Polska
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa po trzęsieniu ziemi w prowincji Huancayo w Peru
Najsilniejsze wstrząsy od pół wieku. Zginęło sześć osób
Świat
Skutki burzy w Bielsku-Białej
Ponad 1600 interwencji. Drzewa na pojazdach, ulice pod wodą
Polska
Odchylenie temperatury nad Europą po południu
Anomalia nad Polską. Nawet 10 stopni mniej niż zwykle
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom