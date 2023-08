Dom runął do rzeki. Nagranie

Dom wpadł do rzeki na Alasce. Stolicę tego amerykańskiego stanu nawiedziła gwałtowna powódź, do której doszło w wyniku pęknięcia w lodowcu. Część mieszkańców Juneau ewakuowano.

Stolicę Alaski, miasto Juneau, dotknęła powódź. Doszło do niej na skutek pęknięcia w pobliskim lodowcu Mendenhall. Na nagraniu z drona widać, jak woda podmyła domy, doprowadzając do powstania urwiska. Niektóre budynki zaczęły dosłownie zwisać na rzeką. W pewnym momencie na filmie jeden z domów do niej wpada.