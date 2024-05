"Nigdy nie widzieliśmy takich opadów śniegu o tej porze roku"

Afgańscy ogrodnicy z dzielnicy Nirkh w prowincji Wardak przekazali we wtorek, że ich drzewa owocowe w trakcie sezonu kwitnienia, zostały zniszczone z powodu nieoczekiwanych opadów śniegu i zimna. To doprowadziło do ogromnych strat finansowych dla prawie dwóch tysięcy rodzin mieszkających w okolicy.