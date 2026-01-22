Dotkliwy mróz. Gdzie ostrzega przed nim IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- lubelskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, poza powiatami: Sopot, Gdynia, puckim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, szczecineckim, białogardzkim, drawskim, wałeckim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowo-zachodnimi;
- mazowieckim;
- świętokrzyskim;
- łódzkim, poza powiatami południowo-zachodnimi;
- śląskim, w powiatach: częstochowskim, myszkowskim, zawierciańskim;
- podkarpackim;
- małopolskim.
W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -18 do -15 stopni Celsjusza, lokalnie około -21 st. C. Na krańcach wschodnich ma być w nocy od -18 do -21 st. C, lokalnie do -24 st. C. W dzień termometry pokażą maksymalnie od -7 do -3 st. C, na na krańcach wschodnich od -8 do -4 st. C. Poza tym wieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.
Alarmy obowiązują do godziny 10 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock