Nadchodzące dni mogą przynieść spadek temperatury poniżej zera stopni. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń.

IMGW planuje w niedzielę wydać ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim (poza powiatami południowo-zachodnimi), warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim (poza powiatami zachodnimi), świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim), śląskim (w powiatach południowych), lubuskim (w zachodniej połowie województwa) oraz dolnośląskim (w południowo-zachodniej połowie województwa).

Przymrozki mogą powrócić także w poniedziałek. Alarmy przez nimi mogą pojawić się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim (poza powiatami na krańcach zachodnich i powiatem tatrzańskim) oraz podkarpackim.

We wtorek przymrozki mogą wystąpić na południu kraju. Synoptycy zapowiadają, że tego dnia mogą wydać ostrzeżenia na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Opracowali Anna Bruszewska i Krzysztof Posytek