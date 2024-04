Pogoda na 5 dni. Zimowe akcenty tak szybko nas nie opuszczą. Najbliższe dni przyniosą opady deszczu, a lokalnie nawet deszczu ze śniegiem. W górach pojawi się sam śnieg. Powieje też silniejszy wiatr, który miejscami może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez tylną część niżu znad Ukrainy. Z północy napłynie chłodna masa powietrza arktycznego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że sprawi, że wystąpi zmienne zachmurzenie, a lokalnie przelotnie popada deszcz, nad ranem i w nocy może popadać też deszcz ze śniegiem, a w górach - śnieg. Na ranem możliwe są przymrozki. Taka aura sprawi, że biomet będzie niekorzystny.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Padać ma zwłaszcza na zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju. W górach pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. W porywach będzie się rozpędzał do 40 kilometrów na godzinę. Spotęguje odczucie chłodu na północy kraju.

W piątek spodziewane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego z ciągłymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C na północy kraju do 10-11 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni i południowo-zachodni, osiągnie w porywach prędkość do 40 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Na sobotę prognozuje się pochmurną aurę z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwa jest burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5-7 st. C na północy kraju do 9-12 st. C na południu. Powieje umiarkowany wiatr, południowo-zachodni skręcający na północny. Na północy okaże się dość silny, osiągnie w porywach do 50 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami, nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr z północy, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okaże się dość silny.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, północno-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl