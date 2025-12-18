Pogoda na święta i Nowy Rok. W atmosferze rozgrywa się wielki szekspirowski dramat

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chłód, widziany od jakiegoś czasu w wyliczeniach modeli meteorologicznych, znajduje coraz mocniejsze potwierdzenie w cyrkulacji powietrza rozwijającej się nad półkulą północną. Jego ostatnie zsunięcie się nad Kanadę okazało się spektakularne i mocniejsze, niż zakładano. W północno-zachodniej części kraju bardzo wcześnie ścisnął siarczysty mróz, a stało się to w wyniku oddziaływania mocno osłabionego wiru polarnego wysoko w atmosferze nad Arktyką. Jego rozchwianie doprowadziło do gwałtownego spadku temperatury do -53 stopni Celsjusza w miejscowości Braeburn na Jukonie.

Japońska Agencja Meteorologiczna prognozuje tymczasem kolejną falę ciepła obejmującą stratosferę Arktyki, a tym samym następne zaburzenie wiru polarnego, który może i nam wyreżyserować pogodę. Czapa zimna, wypchnięta ze swojego naturalnego położenia przez napierające na Arktykę ciepło, ma zsunąć się z czoła kuli ziemskiej i nieść kolejne spływy zimna w rejony oddalone od bieguna. Ponownie Ameryka Północna znaleźć się ma na jego drodze, ale i Europie dostanie się co nieco z bogactwa Arktyki - około świąt Bożego Narodzenia wir polarny podzieli się na dwa ośrodki i zacznie wpływać na pogodę przy ziemi w Ameryce i Eurazji.

Pierwszy jęzor zimna zsunąć się ma w nasz rejon w okolicach świąt, a drugi - silniejszy - około sylwestra. Spływ ma być tak głęboki, że pod koniec grudnia może dotrzeć do Londynu, Paryża i Rzymu.