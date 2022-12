Pogoda na jutro - wtorek 20.12. W nocy marznące opady i mróz, w dzień przyjdzie odwilż

Pogoda na jutro. Wtorek 20.12 przyniesie dodatnią temperaturę w całym kraju. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni Celsjusza. Na północy mogą występować opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wcześniej przed nami mroźna noc z opadami niemal wszędzie, także marznącymi, powodującymi gołoledź.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno. Będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w tym także marznącego, powodującego gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Opady nie są przewidywane jedynie na południu i południowym wschodzie kraju.

Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum, do 1 st. C na zachodzie. W związku z napływem ciepłej masy powietrza wartości minimalne odnotowywane będą w pierwszej części nocy, następnie temperatura będzie ona rosła.

Wiatr powieje z kierunku południowego, umiarkowanie, w górach dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek 20.12

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami na południu i częściowo w środkowej części kraju. W pasie północnym wystąpią słabe opady deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na Mazurach i Podlasiu w niektórych miejscach spadnie deszcz ze śniegiem.

Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie, południu i w centrum do 3-5 st. C na zachodzie i północy. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. W górach może wiać dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się w granicach 80-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie chłodno, a na obszarach podgórskich i w górach - także wietrznie. Warunki biometeorologiczne w południowych regionach okażą się neutralne, poza tym będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, w tym marznącego. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany okresami dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie pochmurną aurę z okresowymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany okresam,i dość silny wiatr, w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, w tym marznącego. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się pochmurno, okresami możliwe są niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje południowy i południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, możliwy jest deszcz marznący. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, słabnący. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia we wtorek mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Temperatura spadnie minimalnie do -5 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl