Pogoda na jutro - wtorek 15.03. Front atmosferyczny nad Polską

Pogoda na jutro. Wtorek zapowiada się pochmurno. Za sprawą frontu atmosferycznego pojawią się również słabe opady deszczu. Będzie jednak ciepło, z temperaturą dochodzącą na południowym zachodzie Polski do 14 stopni Celsjusza.

Nocą w zachodnich regionach, w ciągu dnia także na północy i w centrum kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niskiego ciśnienia, związanej z niżem znad Skandynawii, ze strefą pofalowanego, mało aktywnego frontu chłodnego. Do Polski płynąć będzie ciepłe powietrze, początkowo z południowego zachodu, a następnie nieco łagodniejsze, wilgotniejsze z zachodniej części Europy.

Pogoda na noc

W nocy na zachodzie kraju, a nad ranem również częściowo w centrum kraju prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, miejscami ze słabymi opadami deszczu lub mżawki oraz silnymi zamgleniami i mgłami. Widzialność może być ograniczona szczególnie na Pomorzu Zachodnim oraz Kujawach. We wschodnich regonach pojawią się liczne rozpogodzenia, w tym do bezchmurnego nieba.

Temperatura minimalna wyniesie -5 do -3 st. C na wschodzie do 3-5 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek

Dzień zapowiada się przeważnie z dużym, lokalnie całkowitym zachmurzeniem. Więcej rozpogodzeń pojawi się tylko na południu i w północno-wschodniej części kraju. W niektórych miejscach możliwe są słabe symboliczne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na zachodzie i północy do 12-14 st. C na południu kraju. Poranek we wschodniej części kraju będzie jednak mroźny, z temperaturą od -6 do -4 st. C. Wiatr powieje słabo, z kierunku południowo-zachodniego, skręcając na zachodni.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek będzie wyższa niż w ciągu ostatnich dni, sięgając od 70 do 90 procent. mieszkańcy zachodnich oraz części południowych regionów odczują ciepło, a na pozostałym obszarze Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne na zachodzie i południu okażą się korzystne, a w pozostałych miejscach będą neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo pogodnie, nad ranem prognozowany wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. O północy barometry wskażą 1020 hektopaskali, następnie ciśnienie zacznie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże, przejściowo całkowite, ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Małe zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1029 hPa i będzie nieznacznie maleć.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Małe i umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr powieje słabo, będzie południowo-zachodni skręcający na północny. Ciśnienie w południe spadnie do 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Wzrost zachmurzenia do dużego, nad ranem ze słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1018 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże, przejściowo całkowite ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie nieznacznie maleć.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego z możliwymi słabymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie 1017 hPa i będzie maleć.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, wieczorem wzrastające do całkowitego. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl