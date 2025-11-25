Pogoda na jutro - środa, 26.11. Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na północnym zachodzie kraju zapanuje duże zachmurzenie, ale lokalnie pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. W pozostałych rejonach Polski będzie pochmurnie z opadami śniegu i śniegu z deszczem, a na wschodzie - także deszczu. Warunki jazdy okażą się trudne - będzie ślisko, a opady ograniczą widoczność. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w większości regionów na północy i zachodzie kraju do 2 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa, 26.11

Na północnym zachodzie kraju będzie pochmurnie z przejaśnieniami i bez opadów. W pozostałych miejscach pojawi się dużo chmur, które przyniosą opady śniegu i śniegu z deszczem, a we wschodniej Polsce - również samego deszczu. Lokalnie opady mogą być dość silne - w województwach: śląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim i na zachodzie mazowieckiego miejscami spadnie 10-15 centymetrów śniegu w ciągu doby. Na drogach zapanują trudne warunki - nawierzchnia będzie śliska, a opady ograniczą widoczność. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 0 st. C w Suwałkach, Olsztynie i Katowicach, przez 2 st. C w Warszawie, do 6 st. C w Rzeszowie. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Warunki biometeo

W środę wilgotność powietrza będzie wysoka w całej Polsce. Wyniesie od 80 procent na północnym zachodzie do ponad 90 procent w większości kraju. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie, z opadami śniegu i deszczu. Na drogach będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W dzień w stolicy również będzie pochmurnie. Popada deszcz, a przejściowo możliwe są też opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc. Temperatura osiągnie co najmniej 2 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Trójmieście zapanują chmury, które przyniosą deszcz ze śniegiem. Nawierzchnia będzie śliska. Temperatura maksymalna 4 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i śnieżna. Na drogach może być ślisko. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W dzień chmury nad Poznaniem przyniosą śnieg i śnieg z deszczem. Będzie ślisko. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pochmurna noc z opadami śniegu. Nawierzchnia będzie śliska. Termometry pokażą przynajmniej -1 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu utrzyma się pochmurna aura ze śniegiem. Będzie ślisko. Na termometrach pokaże się co najmniej 1 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Popada śnieg i deszcz, który po zamarznięciu utworzy śliską nawierzchnię. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień w Krakowie utrzymają się chmury niosące śnieg i deszcz. Na drogach będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 984 hPa.

