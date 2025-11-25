Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 26.11. Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów

|
shutterstock_2415353271
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 26.11. Nocą niebo nad Polską spowiją chmury, które w większości kraju przyniosą śnieg i śnieg z deszczem. W dzień aura będzie podobna, z tym że miejscami opady przybiorą na sile.

W nocy na północnym zachodzie kraju zapanuje duże zachmurzenie, ale lokalnie pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. W pozostałych rejonach Polski będzie pochmurnie z opadami śniegu i śniegu z deszczem, a na wschodzie - także deszczu. Warunki jazdy okażą się trudne - będzie ślisko, a opady ograniczą widoczność. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w większości regionów na północy i zachodzie kraju do 2 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-52253
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 26.11

Na północnym zachodzie kraju będzie pochmurnie z przejaśnieniami i bez opadów. W pozostałych miejscach pojawi się dużo chmur, które przyniosą opady śniegu i śniegu z deszczem, a we wschodniej Polsce - również samego deszczu. Lokalnie opady mogą być dość silne - w województwach: śląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim i na zachodzie mazowieckiego miejscami spadnie 10-15 centymetrów śniegu w ciągu doby. Na drogach zapanują trudne warunki - nawierzchnia będzie śliska, a opady ograniczą widoczność. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 0 st. C w Suwałkach, Olsztynie i Katowicach, przez 2 st. C w Warszawie, do 6 st. C w Rzeszowie. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Klatka kluczowa-52226
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB aż w dziewięciu województwach
Dowiedz się więcej:

Alert RCB aż w dziewięciu województwach

Polska

Warunki biometeo

W środę wilgotność powietrza będzie wysoka w całej Polsce. Wyniesie od 80 procent na północnym zachodzie do ponad 90 procent w większości kraju. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-52218
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie, z opadami śniegu i deszczu. Na drogach będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W dzień w stolicy również będzie pochmurnie. Popada deszcz, a przejściowo możliwe są też opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc. Temperatura osiągnie co najmniej 2 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Trójmieście zapanują chmury, które przyniosą deszcz ze śniegiem. Nawierzchnia będzie śliska. Temperatura maksymalna 4 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i śnieżna. Na drogach może być ślisko. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W dzień chmury nad Poznaniem przyniosą śnieg i śnieg z deszczem. Będzie ślisko. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pochmurna noc z opadami śniegu. Nawierzchnia będzie śliska. Termometry pokażą przynajmniej -1 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu utrzyma się pochmurna aura ze śniegiem. Będzie ślisko. Na termometrach pokaże się co najmniej 1 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Popada śnieg i deszcz, który po zamarznięciu utworzy śliską nawierzchnię. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień w Krakowie utrzymają się chmury niosące śnieg i deszcz. Na drogach będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 984 hPa.

Klatka kluczowa-52273
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zima, śnieg, noc, pługopiaskarka, pług
Może spaść nawet 25 centymetrów śniegu
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
Świat
Powódź w Hat Yai na południu Tajlandii
Dziewięć prowincji pod wodą. Nie żyje 13 osób
Świat
Intensywne opady śniegu, śnieg, zima
Alert RCB aż w dziewięciu województwach
Polska
Popada śnieg
Nawet 15 centymetrów śniegu. U kogo pojawią się takie opady
Śnieżyce na Podkarpaciu
20 szkół zamkniętych. Wielu odbiorców nadal bez prądu
Polska
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Najsilniejsze wstrząsy od sześciu lat
Świat
Jeden z samochodów, który utknął w śniegu we wsi Pielgrzymka w województwie podkarpackim
Auta zasypane po dach. Ewakuacje kierowców
Polska
Zniszczenia po przejściu tornada
Tornado zniszczyło sto domów. "Okna zostały wybite, sufit zawalił się"
Świat
Start misji Shenzhou-22
Wystrzelili statek bez załogi. Wyjątkowa misja ratunkowa
Świat
Koniunkcja Księżyca i Saturna, Oleszna
Malownicza koniunkcja zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Zimowe opady w części kraju. Pogoda na dziś
Śnieg spadł w Pradze
Praga pod śniegiem. Liczne utrudnienia na drogach
Świat
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Lód na drogach, zawieje i zamiecie śnieżne. Uważajmy
Noc, intensywne opady śniegu
Nocą dosypie śniegu. Sprawdź, gdzie
Powodzie w Malezji
Rajskie tereny pod wodą. "Modlę się za was"
Świat
Popada śnieg
Pas śnieżyc. Kto powinien się go spodziewać
Na drodze krajowej nr 28 w powiecie krośnieńskim wiatr spychał ciężarówki z drogi
Wiatr spychał ciężarówki z drogi nieopodal Krosna
Polska
Wysokie fale w A Corunii w północno-zachodniej Hiszpanii
Hiszpanię czeka duże pogorszenie pogody
Świat
Zamieć śnieżna w Szalowej (Małopolska)
To Małopolska. "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem"
Polska
Gmina Mogilany (Małopolskie)
Zimowy początek tygodnia. Wasze zdjęcia
Polska
Opady w USA
Śnieżyce i ulewy mogą pokrzyżować plany milionom Amerykanów
Świat
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Początek tygodnia miejscami na minusie
Smog spowił Teheran
Miasto skąpane w smogu. "Nie widać gór, tylko gęstą zasłonę"
Smog
Intensywne opady śniegu, śnieżyca, noc
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Śnieg, opady noc,
W nocy znów może sypnąć śniegiem
Drzewo przewróciło się przed samochodem TVN24
Powalone drzewo zagrodziło drogę ekipie TVN24
Powódź w Albanii zabiła setki zwierząt
Powódź w Albanii. Rzeka przerwała wał
Świat
Zima w Rzeszowie
Polska biała od śniegu. Wysyłacie zdjęcia
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom