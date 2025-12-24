Prognoza pogody na Wigilię Źródło: tvnmeteo.pl

Wigilia w przeważającej części kraju upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Przejściowo pojawi się nieco więcej chmur nad Bałtykiem i w rejonie Wybrzeża. Na południu spodziewana jest większa ilość chmur z odsuwającymi się i zanikającymi, słabymi opadami śniegu w rejonie podgórskim i górskim (rzędu 1-2 centymetrów). Termometry wskażą maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4/-3 st. C w centrum, do -2/-1 st. C na południu i zachodzie. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami w południowej części kraju okaże się dość silny, a w górach silny z porywami do 50-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe są zawieje śnieżne.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent. W całym kraju będzie zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie -4 st. C. Wiatr północno-wschodni, przeważnie okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i dalej będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przeważnie będzie słonecznie, jedynie przejściowo może "nasunąć" się znad Bałtyku więcej chmur do zachmurzenia umiarkowanego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -3 st. C. Wiatr wschodni do zmiennego, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1040 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna i słoneczna środa. Na termometrach będzie maksymalnie -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, przeważnie okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się początkowo duże zachmurzenie, następnie umiarkowane, a w drugiej części dnia małe. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Wiatr północno-wschodni, przeważnie okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa środa z całkowitym i dużym zachmurzeniem. W pierwszej części dnia możliwe są słabe, zanikające opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -1 st. C. Powieje północno-wschodni, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa.

