Pogoda na jutro - poniedziałek 22.05. Dużo słońca i bardzo ciepło

W nocy w całym kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na poniedziałek 22.05

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Warunki biometeo

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1023 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy we wtorek mogą spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.