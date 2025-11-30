Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna. Na zachodzie spadnie do 1-3 litrów na metr kwadratowy deszczu i mżawki, Na wschodzie i w centrum kraju wystąpią zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na południu i w centrum do 1-2 st. C na zachodzie. Wiał będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Lokalnie na północy i zachodzie kraju mogą pojawić się opady marznące.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 01.12

Na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie z zamgleniami oraz lokalnie słabymi opadami mżawki i deszczu, którego suma wyniesie 1-2 l/mkw. Jedynie na zachodzie Polski spodziewane są przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na północnym zachodzie i w centrum do 5-6 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr słaby i południowo-zachodni.

Warunki biometeo w poniedziałek

We wschodniej i południowo-wschodniej Polsce wilgotność powietrza będzie najwyższa i wyniesie ponad 90 procent. Im dalej na zachód tym wilgotność będzie mniejsza. Na wschodzie kraju wyniesie ona około 70 procent. W większości kraju warunki biometeo będą niekorzystne, jedynie na północnym zachodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi całkowite zachmurzenie z zamgleniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2-3 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie całkowicie zachmurzone. Wystąpią zamglenia oraz słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, o północy dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno i pojawią się słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-5 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozowane jest całkowite zachmurzenie z zamgleniami oraz słabymi opadami deszczu i mżawki. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0-1 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie i północy wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurno ze słanymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi całkowite zachmurzenie z zamgleniami oraz słabymi opadami deszczu i mżawki. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 0-1 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie wzrastać, o północy dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3-4 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi całkowite zachmurzenie z zamgleniami i mgłami. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -1/0 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie wzrastać, o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie pochmurno i pojawią się zamglenia. Może spaść słaby opad mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-2 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe wyniesie ono 995 hPa.

