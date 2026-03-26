Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W większości kraju szykuje się pochmurna noc. Na południu i wschodzie kraju okresami wystąpią słabe opady deszczu do 3-5 litrów na metr kwadratowy, na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce - śniegu z deszczem do 10 l/mkw., a w Karpatach - śniegu do 5-15 centymetrów. Mniej chmur prognozuje się tylko na północy i zachodzie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Kujawach, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na wschodzie i południu - okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 27.03

W piątek na przeważającym obszarze kraju prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południu i południowym wschodzie wystąpi więcej chmur, z których okresami popada do 2-5 l/mkw. Na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce spadnie śnieg z deszczem do 5 l/mkw., a w Karpatach - śnieg do około 5 cm. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centralnej Polsce, do 12 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. Powieje z kierunków północnych, najczęściej słabo i umiarkowanie, ale okresami - dość silnie, w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na północy i północnym zachodzie Polski, poniżej 50 procent. Najwyższą, powyżej 80 procent, zanotujemy na południowym wschodzie. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się głównie neutralne, niekorzystne jedynie w regionach południowo-wschodnich.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Początkowo możliwe są jeszcze słabe opady deszczu, ale nad ranem wystąpią większe przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie zwykle słaby i umiarkowany, ale okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie, chwilami silniej, z północnego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Trójmieście słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pogodna. Temperatura obniży się do -1 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodny piątek. Temperatura sięgnie maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie ma rosnąć i w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie minimalnie 1 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu wystąpi umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurnie, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi na ogół duże zachmurzenie, a okresami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach pokaże się maksymalnie 8 st. C. Powieje z północy, na ogół umiarkowanie, chwilami silniej. Ciśnienie będzie rosnąć i w południe wyniesie 988 hPa.