Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - piątek, 27.02

Piątek przyniesie pogodną aurę, tylko na północy i w centrum Polski pojawi się przejściowo więcej chmur. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 do ponad 70 procent. W wielu regionach odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na juro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w piątek małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania piątek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 0 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki drogowe w nocy