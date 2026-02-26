Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 27.02. Nocą ściśnie lekki mróz

|
Mroźna, zimna noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 27.02. W nocy we wschodniej połowie kraju spodziewane są ujemne wartości na termometrach. W dzień dopisze pogodna aura, termometry wskażą miejscami 18 stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Przed nami pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-255118
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 27.02

Piątek przyniesie pogodną aurę, tylko na północy i w centrum Polski pojawi się przejściowo więcej chmur. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy umiarkowany wiatr.

W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 do ponad 70 procent. W wielu regionach odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-255082
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na juro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w piątek małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania piątek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 0 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Klatka kluczowa-255112
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PhotoRK/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
Świat
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
Nauka
Huragan Melissa
Melissa wyrównała rekord Allena. Nowe informacje o potwornym huraganie
Świat
Pogodnie, wczesna wiosna, słonecznie, Kraków, park
W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
Prognoza
Grecki region Ewros został zalany
Ostatnie przygotowania przed "krytycznymi" godzinami
Świat
Roztopy
To zagrożenie powróci. Są ostrzeżenia
Prognoza
Kolonia koralowców z gatunku Pavona clavus - zdjęcie ilustracyjne
Matka z córką odkryły "podwodne łąki". Mogą być największe na świecie
Świat
Owad z rodziny szarańczowatych
Do hiszpańskiej wyspy wraz z pyłem znad Sahary dotarł rój owadów
Świat
Pingwiny cesarskie na Antarktydzie
Gdy są nagie i bezbronne, lód łamie im się pod nogami
Nauka
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Sytuacja na polskich rzekach. IMGW wciąż ostrzega
Prognoza
Zapadlisko w Nebrasce
Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie
Świat
Nad Polską największa anomalia
Zwrot w pogodzie. "Nad Polską anomalia będzie największa"
Prognoza
Zniszczone domu po osunięciu się ziemi w mieście Juiz de Fora
"Widziałem ludzi uwięzionych w domach. Nic nie mogliśmy zrobić"
Świat
Księżyc
Widowiskowe zjawiska nad naszymi głowami. Kiedy spojrzeć w niebo
Pogodnie, słonecznie, ciepło na wiosnę
Chmury się rozwieją. Pogoda poprawi nam nastrój
Prognoza
Dolina Mięguszowiecka zimą
Polacy zginęli pod lawiną w Tatrach Wysokich
Świat
Smog w Krakowie
Korekta kontrowersyjnej SCT. Gminy zajęły stanowisko
Smog
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
W nocy śnieg, w dzień 15 stopni
Prognoza
Lisy próbowały zakłócić posiłek bielika na litewsko-białoruskiej granicy
Starcie zwierząt na granicy litewsko-białoruskiej. Nagranie
Świat
Mieszkańcy Anglet w południowej Francji cieszą się z pogodnej aury
We Francji jest o włos od upału
Świat
Wiosna, sikorka
Blisko 20 stopni. Meteorologiczna wiosna zacznie się z przytupem
Prognoza
Rocky odnalazł się po 43 dniach
Pies zgubił się i spędził ponad 40 dni w górach
Świat
Gołoledź, oblodzenie
Zagrożenie lodem powróci. Mapy
Prognoza
Stan alarmowy na rzece Mławka w Szreńsku
"Kto mieszka tutaj blisko, jest w emocjach"
Polska
Śnieg, roztopy
IMGW ostrzega. Tu wciąż może być groźnie
Prognoza
Zalana trasa S6
Woda blokuje drogę już od kilkudziesięciu godzin
Polska
Powodzie i osuwiska w Brazylii
Domy przysypane ogromną warstwą błota. Wiele ofiar
Świat
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Strefa opadów nad Polską. Zobacz mapy
Prognoza
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Szklanka na drogach i chodnikach. Tu będzie niebezpiecznie
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Od lekkiego mrozu do nawet 10 stopni. Miejscami poprószy
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom