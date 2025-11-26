Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy niebo nad Polską będzie pochmurne, ale na północnym zachodzie może się przejaśniać. Od Śląska i Sudetów, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, aż po Kaszuby, Warmię i Mazury rozciągać się jeszcze będzie pas obfitych opadów śniegu, a na Mazowszu i Podlasiu wystąpi śnieg z deszczem, przechodzący po północy stopniowo w śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na zachodzie kraju okaże się północno-zachodni, poza tym południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, na zachodzie w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę i powodujący zawieje śnieżne.

Pogoda na jutro - czwartek, 27.11

Na zachodzie i Pomorzu czwartek przyniesie pochmurne niebo i przejaśnienia. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie. Dodatkowo w centralnej i północno-wschodniej Polsce może słabo padać śnieg (do 1-2 centymetrów, na Podlasiu do 3 cm). Opady mają zanikać w ciągu dnia. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C w Trójmieście i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie okresami dość silny.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 80 procent na północnym zachodzie do ponad 90 procent w pasie wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Na wschodzie biomet okaże się niekorzystny, na zachodzie - neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem przechodzącymi stopniowo w śnieg. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Z południowego zachodu i zachodu powieje umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 997 hPa, a ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny czwartek. Będzie słabo prószył śnieg, po południu zanikający, ustępujący miejsca przejaśnieniom. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 1005 hPa i ma szybko rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z opadami śniegu. Temperatura nie przekroczy 0 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie ma rosnąć, na barometrach o północy zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pochmurną aurę, ale i przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry w południe pokażą 1018 hPa, a ciśnienie będzie szybko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem chmur i opadów śniegu. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 1004 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek niebo nad Poznaniem będzie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie szybko rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pochmurna, śnieżna noc. Na termometrach minimalnie zobaczymy -1 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Barometry o północy wskażą 1000 hPa, ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1007 hPa i ma szybko rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Okresami może słabo padać śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, o północy zobaczymy na barometrach 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie spodziewany jest pochmurny czwartek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany. Barometry pokażą w południe 995 hPa, a ciśnienie ma szybko rosnąć.