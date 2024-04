Pogoda na noc

W nocy wystąpi duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie oraz północnym wschodzie kraju, przelotnie popada deszcz. Opady te miejscami przechodzić będą nad ranem w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -2/-1 stopni Celsjusza na południu i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie kraju. Przy gruncie termometry mogą pokazać w okolicach -6/-4 st. C Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Pogoda na jutro - czwartek, 18.04

W czwartek czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Padać ma zwłaszcza na zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju. W górach prognozuje się deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiejący z północy wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, może osiągać do 40 kilometrów na godzinę. Spotęguje odczucie chłodu.