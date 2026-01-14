Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc. Na południu i w centrum kraju pojawią się słabe opady deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. Deszcz ze śniegiem i marznący deszcz spodziewany jest w pasie od Warmii, przez Mazowsze, po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Poza tym w rejonie północno-wschodniej Polski ma intensywnie padać śnieg. Spaść go ma do 5-15 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -11/-9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum, do 0-1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 15.01

Czwartek przyniesie pochmurną aurę. Poza tym wystąpią słabe opady śniegu (1-2 cm) na północnym wschodzie Polski oraz deszczu ze śniegiem (lokalnie o charakterze marznącym) na krańcach wschodnich. Ponadto słabe opady deszczu i mżawki prognozowane są na południu i zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od -6/-5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na zachodzie. Powieje słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym zachodzie będzie chłodno. Wszędzie warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, początkowo o charakterze marznącym. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie pochmurno z zamgleniami, bez opadów. Temperatura wzrośnie do 0-1 st. C. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku, Sopocie zapowiada się pochmurnie ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek przyniesie w Gdyni, Sopocie i Gdańsku pochmurną aurę bez opadów. Temperatura wzrośnie do 1-2 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni i południowy, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z zamgleniami i mgłami. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny czwartek z zamgleniami, okresami słabymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatura wzrośnie do 1-2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nadchodząca noc okaże się pochmurna z zamgleniami i mgłami, ale bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu czwartek będzie pochmurny z zamgleniami, a okresami ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatura wzrośnie do 2-3 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna, a okresami ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z zamgleniami, okresami słabymi opadami deszcz i mżawki. Temperatura wzrośnie do 1-2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl