Pogoda na dziś - wtorek 25.04. Chłód z północy, chmury i deszcz

We wtorek we wschodniej Polsce zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na Podlasiu pojawią się również lokalne burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatrem, który rozpędzi się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Dzień na zachodzie kraju upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, w niektórych miejscach mogą występować krótkotrwałe, słabe, przelotne opady. W górach powyżej 1200 metrów nad poziomem morza spadnie śnieg.