Wtorek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie i północy wzrastającego do dużego. W Karpatach może pojawić się słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu dość silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 70 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na północnym zachodzie, w pozostałych regionach neutralne lub korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek czeka nas w Warszawie początkowo małe zachmurzenie, które po południu wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Powieje wiatr z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie na ogół duże. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka we wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu duże. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na wtorek we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, które po południu wzrośnie do dużego. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i małe. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 991 hPa.