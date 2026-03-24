Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 24.03. Miejscami będzie się chmurzyć, do 16 stopni

|
Pogoda
Pogoda na dziś. We wtorek, 24.03, termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu dość silny wiatr. Lokalnie może popadać słaby deszcz.

Wtorek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie i północy wzrastającego do dużego. W Karpatach może pojawić się słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu dość silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 70 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na północnym zachodzie, w pozostałych regionach neutralne lub korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek czeka nas w Warszawie początkowo małe zachmurzenie, które po południu wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Powieje wiatr z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie na ogół duże. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka we wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu duże. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na wtorek we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, które po południu wzrośnie do dużego. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i małe. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 991 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaPolska
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom