Pogoda na dziś - poniedziałek 21.08. Front nad częścią Polski

Pogoda na poniedziałek 21.08

Poniedziałek będzie upływać pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na południu i południowym wschodzie kraju okresowo będzie ono wzrastać do dużego, przelotnie popada deszcz i lokalnie pojawią się burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.