Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 1.12. Kolejny pochmurny dzień

|
mgla mrzawka shutterstock_2570366515
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na poniedziałek, 01.12. Spodziewane są zamglenia, a miejscami - deszcz. Na termometrach zobaczymy kilka stopni.

W poniedziałek wystąpi zachmurzenie z zamgleniami oraz lokalnie słabymi opadami mżawki i deszczu, którego suma wyniesie 1-2 l/mkw. Jedynie na zachodzie Polski spodziewane są przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w centrum do 5-6 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr słaby i południowo-zachodni.

Klatka kluczowa-64211
Prognoza na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza najwyższa będzie we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, gdzie wyniesie ona ponad 90 procent. Im dalej na zachód, tym nasycenie wilgocią będzie mniejsze. W większości kraju warunki biometeo będą niekorzystne, jedynie na północnym zachodzie - neutralne.

Klatka kluczowa-64187
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno i pojawią się słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-5 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurno ze słanymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie pochmurno i pojawią się zamglenia. Może spaść słaby opad mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-2 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać, w południe wyniesie ono 995 hPa.

Klatka kluczowa-64211
Prognoza na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
