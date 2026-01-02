Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 2.01. Kolejny śnieżny dzień

|
Śnieg, wiatr, zima
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - piątek, 2.01. Znów spadnie śnieg, miejscami może przybyć go nawet pięć centymetrów. Temperatura będzie niska, ale nie spadnie poniżej zera.

W piątek na północy Polski będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu (na Pomorzu deszczu ze śniegiem) rzędu 2-5 cm. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, lokalnie słabymi, przelotnymi opadami śniegu (0-2 cm). Temperatura maksymalna osiągnie od 0-1 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie. Wiatr nadciągnie z południowego zachodu, będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h. Tam mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-132371
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

W piątek wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka, najwyższa w granicach 95 procent okaże się w części północnej Polski. Warunki biometeo wszędzie wpłyną niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-132395
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Warszawa w piątek zostanie spowita chmurami, padać będzie z nich słaby, przelotny śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie 0-1 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pochmurnie ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu i mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu piątek przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 1-2 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w piątek spodziewamy się chmur, ale też i rozpogodzeń ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy do 1-2 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie należy spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami i ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 1-2 st. C. Z południowego zachodu nadciągnie umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 979 hPa i będzie powoli wzrastać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
