Niedziela będzie pochmurna. Pojawią się zamglenia. Nad ranem na północnym wschodzie kraju pojawią się opady marznącego deszczu, a na południu - mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do 4-6 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie na dość wysokim poziomie - zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie kraju, gdzie wyniesie ponad 90 procent. W całej Polsce warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę wystąpi zachmurzenie z rozpogodzeniami. Opady deszczu się nie pojawią. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-2 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2-3 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Opady deszczu nie są spodziewane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie będzie pochmurno i wystąpią silne zamglenia i lokalnie mgły. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 0-2 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie się wahać.

