Pogoda na 5 dni. Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni

Polska pozostaje na skraju wyżu znad Rosji, ale od zachodu coraz mocniej wciska się rozległy niż północnoatlantycki. Związany z nim umiarkowanie aktywny front przemieszcza się nad krajem, niosąc deszcz, na ogół słaby. Polska pozostaje w masie umiarkowanie chłodnego i wilgotnego powietrza polarnego.
Pogoda na weekend
Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na zachodzie oraz południowym wschodzie. W pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk Opolski i Górny pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w północnej połowie kraju, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.
W niedzielę będzie pochmurnie i mglisto. Przejaśnień mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy zachodniej części kraju. Na wschodzie miejscami słabo popada. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa.
Niż przyniesie ciepło znad Afryki
W kolejnych dniach nasz kraj zdecydowanie obejmie wieloośrodkowy niż, tłocząc coraz cieplejsze masy powietrza do centrum Europy. Jednocześnie nad Polską przetaczać się mają fronty atmosferyczne z deszczem. W połowie przyszłego tygodnia, gdy do kraju dotrze porcja powietrza znad północnej Afryki, temperatura na Śląsku może osiągnąć nawet 15 st. C. Z południowego zachodu mocniej powieje wiatr, niosący w górach zjawiska fenowe. Śnieg w górach będzie mocno zagrożony.
W poniedziałek spodziewana jest pochmurna aura z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach dochodzący do 50 kilometrów na godzinę.
Wtorek będzie pochmurny, okresami spadnie deszcz, którego suma wyniesie do 5 l/mkw. Temperatura dobije maksymalnie do 7 st. C na Podlasiu i Warmii, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z południowego zachodu - porywy osiągną do 50-60 km/h.
W środę czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie kraju słaby popada, do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do nawet 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60-80 km/h.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock