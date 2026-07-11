Prognoza Pogoda na 5 dni. Rzadka blokada Rexa nad Europą. Co to dla nas oznacza Tomasz Wakszyński |

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nadal jesteśmy odcięci od typowej, zachodniej cyrkulacji powietrza. W niedzielę będzie to spowodowane utworzeniem się specyficznej, sporadycznie występującej blokady typu Rexa. Tworzą ją silny wyż z centrum w pobliżu Szkocji oraz znajdujący się bezpośrednio na południe od niego układ niżowy z centrum w rejonie Portugalii, a następnie Zatoki Biskajskiej. Przepływ powietrza w obrębie blokady przypomina odwróconą literę S, co skutecznie blokuje strefowy przepływ z zachodu na wschód.

Obecność blokady oraz utrzymywanie się rozległego niżu nad Niziną Wschodnioeuropejską wspólnie podtrzymują cyrkulację północną. Do Polski z północy napływa wilgotne powietrze polarne morskie, na wschodzie w dalszym ciągu chłodne, a w zachodnich regionach coraz cieplejsze. Taki układ sprzyja utrzymywaniu się przeważnie dużego zachmurzenia kłębiasto-deszczowego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami.

Temperatury mają jednak stopniowo rosnąć. Na zachodzie kraju już od niedzieli wartości maksymalne wzrosną do tych mieszczących się w normie lub nieznacznie je przekroczą, do czwartku włącznie utrzymując się w zakresie 25-29 stopni Celsjusza. Na wschodzie wyraźniejsze ocieplenie nastąpi od poniedziałku, a temperatury maksymalne osiągną zakres 24-27 st. C.

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Pogoda na niedzielę

W niedzielę w godzinach porannych w wielu miejscach utrzymywać się będą jeszcze niskie warstwowe chmury stratus. Mogą wystąpić zamglenia, lokalne mgły oraz opady mżawki. W ciągu dnia niebo ma być zachmurzone, ale po południu spodziewane są większe przejaśnienia. Miejscami występować będą słabe opady deszczu - łącznie w 12 godzin może spaść 1-5 litrów na metr kwadratowy. Przez większą część dnia jedynie na północnym zachodzie ma być w miarę pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C w południowo-wschodniej Polsce, przez 22 st. C w centralnych regionach, do 26-28 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków północnych na wschodzie będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie - okresami dość silny z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wędrowali po górach, korzystając z AI. Musiał ratować ich TOPR

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu 2-5 l/mkw. Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie, możliwe będą burze z opadami 10-20 l/mkw. Nie powinno padać tylko na zachodzie i południowym zachodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 24 st. C na Podkarpaciu, poprzez 25 st. C w centrum, do 28 st. na Dolnym Śląsku. Z kierunków północnych powieje umiarkowany wiatr, w burzy zmienny i silny.

We wtorek w większości kraju prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie dzień nie przyniesie opadów, poza tym okresami wystąpi deszcz, a na wschodzie również możliwe będą burze. Termometry w większości regionów pokażą wartości rzędu 24-26 st. C, nieco więcej na Dolnym Śląsku - 27 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Na zachodzie kraju środa zapowiada się pogodnie. Poza tym spodziewane jest kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a na Podkarpaciu również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w przeważającej części kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr z kierunków północnych.

Czwartek upłynie w północnej Polsce pod znakiem pogodnego nieba. W innych regionach wystąpi zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w większości Polski, do 29 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Redagowała ast